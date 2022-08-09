رابط تسجيل طلب الحصول علي علاوات بدل التضخم في الإمارات 2022 ، في دولة الإمارات العربية المتحدة ، عملت الحكومة على توفير مخصصات التضخم ، وهي مساعدة حكومية يتم توزيعها على الأسر الإماراتية الفقيرة والمحتاجة في الإمارات ، وجاءت هذه المخصصات لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود العالمية ، و الماء والكهرباء ، تابعوا معنا في التالي .

علاوات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة

بدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة هو دعم من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يتم تنفيذه من خلال وزارة تنمية المجتمع. وتستهدف هذه المخصصات الأسر الإماراتية الفقيرة والمحتاجة، سواء من الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، حيث تنقسم هذه البدلات إلى ثلاثة أقسام، أحدها بدل الوقود. قسم المواد الغذائية وقسم بدل الكهرباء والماء، حيث يتم تقديم طلب الحصول على هذه البدلات إلكترونيًا أو من خلال تطبيق وزارة تنمية المجتمع المتوفر على أجهزة iPhone و Android.

الفئات المؤهلة لبدلات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة

كشفت وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن الفئات المستحقة لعلاوات التضخم، والتي يحق لها بالفعل دفع بدل التضخم. هذه الفئات هي كما يلي

الأسرة التي يعمل فيها أحد أفرادها سواء كان زوجا أو زوجة أو كلاهما، في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي، أو عاملين في القطاع الخاص، والمؤمن عليهم في أنظمة معاشات الدولة، بحيث يكون إجمالي دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهريا.

الأفراد المتقاعدون من العمل وكبار السن الذين يقل دخل أسرتهم سواء للزوج أو الزوجة أو كليهما عن 25 ألف درهم شهرياً.

الأرامل والمطلقات وصيات الأبناء دون سن 21 الذين يقل دخلهم الإجمالي عن 25 ألف درهم في الشهر.

تسجيل طلب علاوات بدل تضخم

يمكن تقديم طلب بدلات التضخم في الدولة إلكترونياً، حيث يحصل الفرد على بدل غذاء وبدل وقود وبدل ماء وكهرباء عن طريق التسجيل مباشرة على المنصة الإلكترونية لوزارة تنمية المجتمع، وهذا هو وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى الموقع لتسجيل طلب مخصصات التضخم في الإمارات “”.

انقر فوق خيار بدء الخدمة.

انقر فوق اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول باستخدام المعرف الرقمي الخاص بك.

اكتب المعلومات المطلوبة.

تحديد نوع الدعم المطلوب.

اتبع جميع التعليمات التي ستظهر على شاشة معلومات التسجيل للوصول إلى تأكيد التسجيل.

موعد صرف مخصصات التضخم في الدولة

وسيتم صرف بدلات التضخم في دولة الإمارات، بحسب ما حددته وزارة تنمية المجتمع، على أنه سيتم صرف بدل الوقود في بداية يوليو 2022 م، وسيتم صرف دعم المواد الغذائية في بداية أغسطس 2022 م، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتم صرف مدفوعات دعم الكهرباء والماء في بداية سبتمبر 2022 م.

المستندات المطلوبة للحصول على بدل التضخم في الإمارات 2022

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة من أجل التقدم بطلب للحصول على بدل تضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل هذه الوثائق ما يلي

هويه الإمارات.

البيانات المتعلقة بالدخل والتي يجب أن تكون أقل من 25000 رد إماراتي.

اكتب البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

إرفاق مستندات ووثائق لا تزيد سعتها عن 25 ميغا بايت.

رابط تسجيل طلب بدل التضخم في الإمارات 2022

قامت وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء موقع إلكتروني يمكن من خلاله تسجيل طلبات بدلات التضخم في الإمارات، يتم من خلاله منح الأفراد المسجلين علاوات للغذاء والوقود وبدلات الماء والكهرباء، وهذه الخدمة يمكن الاستفادة من التسجيل على الرابط التالي ““.

وفي الختام تعرفنا على رابط تسجيل طلب الحصول علي علاوات بدل التضخم في الإمارات 2022 ، وتعرفنا على بدلات التضخم في الإمارات ، والفئات المستحقين لعلاوات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة، و طريقة تسجيل طلب الحصول على مكافآت التضخم .