رابط تسجيل قدرات جامعة الكويت ٢٠٢٢ موقع التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية

تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022 أعلنت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل في جامعة الكويت القدرات 2022 ، بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر – اختبار القدرات الرابع ، حيث يتم التقديم سيتم فتحه للكويتيين وغير الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، ومن خلال هذا المقال سنزودكم برابط لتسجيل إمكانيات مجموعة الكويت 2022 وسنعرف التاريخ بالضبط .

تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022

أفادت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ، أن التسجيل في جامعة الكويت بقدرات 2022 سيكون يوم الخميس المقبل 23 يونيو الساعة 11 صباحًا ، وستستمر عمليات التسجيل بقدرات جامعة الكويت 2022 حتى يوم الخميس 30 يونيو الساعة 12 ظهرًا. علما أن التسجيل في جامعة الكويت سيكون الكترونيا.

وفي السياق ذاته ، أكدت إدارة القبول والتسجيل في جامعة الكويت قبول طلبات القبول في جامعة الكويت بعد اجتياز الطلاب والطالبات لاختبارات القدرة الأكاديمية ، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية وحضور جميع الطلاب. متابعة نتائجهم وقدراتهم ، حيث قالت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ، إنه سيتم قبول الطلبات في جامعة الكويت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والطلاب من فئة المقيمين غير الشرعيين المستوفين لشروط القبول. من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدرسة الثانوية الأمريكية والمدارس الإنجليزية.

أوضح قسم القبول والتسجيل في اختبار القدرات بجامعة الكويت بعض الملاحظات المهمة لجميع المتقدمين لاختبارات الكفاءة بجامعة الكويت ، وهي كالتالي:

المقاعد مقصورة على أولوية التسجيل. يجب على طلاب الصف الثاني عشر أو ما يعادلها ، وخريجي المدارس الثانوية الذين لا تتوفر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل ، اتباع التعليمات الموضحة تحت العنصر الذي ينشئ مستخدمًا جديدًا. يتم تسجيل جميع الطلاب للامتحانات والتعديلات من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط. يجب على الطلاب اتباع جميع تعليمات يوم الاختبار والالتزام بها. الامتحانات الشخصية سواء كانت ورقية أو إلكترونية. أداء الطالب في اختبارات القدرة الأكاديمية لا يعني أنه يمكن قبوله في الجامعة. في حالة وجود أي مشكلة ، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

رابط تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022

يمكن للجميع تسجيل الدخول عبر رابط تسجيل القدرات بجامعة الكويت 2022 يمكنك أيضًا معرفة العديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالتسجيل في اختبار القدرات بجامعة الكويت 2022. وقد خصصت إدارة القبول والتسجيل في جامعة الكويت خطًا ساخنًا 1866000 لتلقي جميع الاستفسارات من الطلاب الجدد ، على مدار 24 ساعة في اليوم.