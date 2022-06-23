رابط تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022 لطلبة الصف الثاني عشر التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية portal.ku.edu.kw

كشفت جامعة الكويت بدء التسجيل لقدرات جامعة الكويت لعام 2022 بالنسبة لطلاب الصف الثاني عشر وخريجي الثانوية العامة ، دعت جميع الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل من الذكور والإناث إلى الالتزام بالمواعيد المحددة التي تم تحديدها ليوم الخميس 23 يونيو 2022. اعتبارًا من يونيو من نفس الشهر الساعة 12 وقت الظهيرة.

بدء التسجيل لقدرات جامعة الكويت 2022

أعلنت جامعة الكويت على صفحتها الرسمية ، مواعيد التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر وطلاب الثانوية العامة ، مشيرة إلى أنه سيتم فتح البوابة صباح يوم الخميس 23/6/202022. يشار إلى أن جامعة الكويت من أعرق الجامعات في الوطن العربي ، لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن الكويت توفر رابطًا لتسجيل قدرات جامعة الكويت يتم من خلاله الدخول مباشرة.

رابط تسجيل قدرات جامعة الكويت 2022

يُسمح لجميع الطلاب والطالبات بالدخول مباشرة إلى رابط البوابة الإلكترونية بجامعة الكويت الساعة 11 صباحًا يوم الخميس 23 يونيو 2022 واتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة جامعة الكويت portal.ku.edu.kw.

من الضروري اجتياز جميع شروط التسجيل للاختبار.

انقر على أيقونة التسجيل.

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية المدنية للمستخدم في الحقل المخصص له.

أدخل كلمة المرور ، وهي آخر خمسة أرقام من رقم هويتك المدنية.

ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

إذا لم يكن لدى المستخدم حساب ، فيجب عليه النقر فوق علامة التبويب “إنشاء مستخدم جديد”.

انتقل إلى صفحة إنشاء الحساب.

املأ المعلومات المطلوبة لإنشاء الحساب في الأماكن الصحيحة.

عند التسجيل ، يجب على الطالب اختيار اللغتين العربية والإنجليزية لكل من اختبار الكيمياء والرياضيات.

يجب على الطالب طباعة بطاقة دخول الاختبار بعد دفع رسومه البالغة 5 دنانير عن كل مادة في التسجيل العادي.

من المهم معرفة أنه لا يمكن استرداد رسوم التسجيل بمجرد دفعها.

وأوضح وكيل الجامعة المساعد. المقاعد محدودة ، وأولوية القبول للمسجلين أولاً ، ودعا طلاب الصف الثاني عشر وخريجي الثانوية العامة إلى اتباع تعليمات التسجيل الإلكتروني ، وأن تكون التعديلات على الامتحانات من خلال نظام التسجيل الإلكتروني. وتم التأكيد على أن الاختبارات التي سيتم تفعيلها سواء الكترونية أو ورقية ، وأداء الطالب في اختبارات القدرة الأكاديمية لن تقبل نهائيا في الجامعة.