رابط تسجيل موعد في المستشفى العسكري 2022 بالخطوات ،نتيجة التسهيل على المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، عملت على اتاحة امكانية العمل على حجز المواعيد الخاصة بالمستشفيات بشكل إلكتروني دون الحاجة الى الذهاب المستشفى ، حيث يوجد العديد من المستشفيات التي تقدم خدمات طبية للمرضى، لكن المستشفى العسكري يعتبر من أفضل المستشفيات التي يمكن الذهاب إليها، تابعوا معنا .

تسجيل موعد في المستشفى العسكري

يمكن للمريض الدخول إلى موقع المستشفى العسكري والتسجيل بكل سهولة من خلال الخطوات التالية

دخول المريض على الصفحة الرسمية للمستشفى العسكري.

انقر فوق علامة التبويب خدمات المرضى في الصفحة السابقة.

الضغط على الدائرة المتوفرة في منتصف الصفحة المنقول إليها لعرض الخدمات الإلكترونية، وهذه الدائرة للخدمات الإلكترونية المتاحة للمرضى.

اختيار التخصص الذي يرغب المريض بالحجز فيه، بعد ظهور صفحة به تخصصات المستشفى بالكامل.

تخصصات المستشفيات العسكرية

هناك العديد من الأقسام المتوفرة في المستشفى العسكري في جنوب المملكة العربية السعودية، والتي تقدم للمرضى عدة خدمات صحية، والتخصصات المتاحة هي

تخصص طب الأطفال.

التخصص في أمراض النساء والتوليد.

متخصصة في الطب النفسي وعلم الأعصاب.

تخصص العناية المركزة لحديثي الولادة.

تخصص جراحة المخ والأعصاب.

تخصص الأذن والأنف والحنجرة.

تخصص جراحة الرأس والرقبة.

متخصصة في التخدير والعناية المركزة والعناية المركزة.

تخصص في جراحة المسالك البولية والمسالك البولية.

تخصص الطب الباطني.

وحدة الأمراض اليومية وجراحة المناظير.

متخصص في جراحة القلب و المناظير.

خدمات الطوارئ والإصابات الطارئة والإسعاف.

التخصص في طب وجراحة العيون.

متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية.

كيفية حجز موعد في عيادات طب الأسرة

يمكن للمريض الذي يرغب في حجز موعد في عيادات طب الأسرة الاطلاع وتطبيق الخطوات التالية

الدخول على موقع المستشفى العسكري.

انقر فوق المربع الذي يشير إلى خدمات المريض، ثم انقر فوق مربع الخدمات الإلكترونية.

اضغط على حجز المواعيد للمرضى في عيادات طب الأسرة والمجتمع.

أدخل البيانات المطلوبة في الصفحة المراد نقل المريض إليها بعد استكمال الخطوة السابقة. تتضمن هذه البيانات رقم الهاتف المحمول والرقم الطبي والسجل المدني.

انقر فوق الزر التحقق من البيانات.

يختار المريض الموعد الذي يريد حجزه من خلال الجدول الذي سيظهر له، ثم يضغط على مربع تأكيد حجز الموعد.

الحجز مباشرة في عيادات طب الأسرة والمجتمع.

مواعيد للحجز في عيادات الاسنان بالمستشفى العسكري

يرجى من المرضى الراغبين في حجز تخصص أسنان أن يلتزموا بالمواعيد المخصصة للحجز، حيث يمكن الحجز من السبت إلى الأربعاء. يجلب المرضى جميع أدواتهم الشخصية التي يحتاجون إليها، ويحافظون على التباعد الاجتماعي، ويطبقون الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

كيفية حجز موعد في عيادات الأسنان بالمستشفى العسكري

يمكن للمرضى الذين يرغبون في حجز موعد في عيادات الأسنان اتباع الخطوات التالية للحجز بشكل صحيح وفي مكان قريب منهم

دخول الصفحة الرسمية للمستشفى العسكري.

انقر فوق علامة التبويب خدمات المرضى.

اضغط على خيار “حجز المواعيد للمرضى في عيادات الأسنان”.

انقر فوق الزر لحجز موعد جديد.

كتابة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها والتي تشمل رقم الهوية الوطنية والرقم الطبي وتحديد مكان العيادة المناسبة للمريض وتحديد الرتبة العسكرية للمريض ثم الضغط على متابعة.

اختر التاريخ المناسب للحجز، ثم اضغط على تأكيد حجز الموعد.

اطبع الإشعار الذي سيصل للمريض في الموعد المحدد للزيارة.

قم بزيارة عيادة الأسنان في الوقت المحدد، وأخذ إشعار الحجز.

كيفية الاستعلام عن مواعيد المستشفيات العسكرية

يمكن للمريض الاستعلام عن الموعد الذي تم حجزه في المستشفى العسكري إلكترونياً باتباع الخطوات التالية

دخول الصفحة الرسمية للمستشفى العسكري.

اختيار الخدمات الإلكترونية للمرضى.

انقر فوق الاستعلام عن المواعيد.

أدخل البيانات المطلوبة في صفحة الاستعلام عن الموعد وهي الرقم القومي للمريض والرقم الطبي ثم الضغط على زر استعلام الحجز وستظهر جميع التفاصيل.

كيفية حجز موعد في المستشفى العسكري بجدة

تنتشر العديد من المستشفيات العسكرية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مستشفى الملك فهد العسكري، والذي يتيح للمرضى حجز المواعيد للامتحانات إلكترونيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية

دخول الصفحة الرسمية للمستشفى العسكري بجدة.

تسجيل الدخول من قبل المريض عن طريق كتابة اسمه وكلمة المرور.

اختيار تخصص الطبيب الذي يرغب المريض في زيارته وتحديد الموعد المناسب لكل من الطبيب والمريض.

خدمات المستشفيات العسكرية

لا تقتصر خدمات المستشفى العسكري على حجز المواعيد إلكترونيًا، بل تتعدى ذلك لتشمل

مواعيد العيادات.

التقارير الطبية والترجمة.

اللجنة الطبية العسكرية.

أوامر التسجيل والعلاج.

شؤون المرضى.

معلومات صحية.

مدخل ومخرج.

التنسيق الطبي.

خدمات اجتماعية.

مميزات المستشفى العسكري

يعتبر المستشفى العسكري من أفضل المستشفيات في المملكة العربية السعودية. نظرًا للخدمات الفريدة التي يقدمها والتي لا تقدمها المستشفيات الأخرى، يتميز المستشفى بالآتي

تتيح للمريض الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة له من خلال الوحدات الصحية الموجودة داخل المستشفى.

وشعارها الدقة التامة في إصدار التقارير الطبية التي يشرف عليها الطاقم الطبي بأكمله.

يسهل على المرضى الحجز إلكترونيًا، والحصول على العلاج المناسب.

وجود إشراف كامل ومباشر لقسم الطوارئ من قبل أفضل الأطباء المتخصصين في مساعدة الحالات الحرجة فور وصولهم إلى المستشفى.

يوفر متابعة للمرضى عند نقلهم من منشأة طبية إلى أخرى.

داخل المستشفى يوجد إشراف دقيق على تعيين المرضى في العيادات الخارجية، كما يضمن دخولهم وخروجهم من وإلى المستشفى بسهولة مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

تحميل تطبيق المستشفى العسكري 2022

تطبيق المستشفى العسكري يسهل على المرضى الدخول إليه والتسجيل بسهولة وحجز المواعيد وتلقي الخدمات الإلكترونية. يمكن تنزيله على هواتف Android، ويمكن أيضًا تنزيله عبر iPhone.

المستشفى العسكري رقم 2022

المرضى الذين يرغبون في التواصل السريع مع المستشفى العسكري للاستعلام عن جميع المعلومات والخدمات المتوفرة، أو للاستعلام عن مواعيد الحجز وساعات عمل العيادات في حال عدم معرفة المرضى باستخدام التطبيق أو الموقع الإلكتروني للمستشفى العسكري. من خلال وهو +96617250001.

رابط تسجيل موعد بالمستشفى العسكري 2022

يرجى من المرضى الراغبين في حجز موعد في عيادات المستشفى العسكري المختلفة التفضل بالدخول إلى الموقع الرسمي للمستشفى “” واتباع الخطوات المذكورة أعلاه لحجز الموعد المناسب للمريض.

رابط تسجيل موعد في المستشفى العسكري 2022 بالخطوات ، يعتبر المستشفى العسكري من المستشفيات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وتصنف ضمن أفضل المستشفيات المتواجدة في المملكة ، وتعرفنا على التخصصات الطبية التي تحتوي عليها المستشفى ، كيفية التسجيل لحجز موعد داخل المستشفى العسكري .