رابط تصريح دخول المقيمين إلى الإمارات smartservices.ica 2022،قامت الإمارات العربية المتحدة بتشغيل الموقع الإلكتروني يستطيع من خلاله المقيمين الانتفاع بجميع الخدمات التي يوفرها ومنها طريقة اخراج تصريح دخول المقيمين الى الامارات، ومن الخدمات الأخرى تجديد بطاقة هوية، إصدار بطاقات الهوية.

رابط تصريح دخول المقيمين في الإمارات العربية المتحدة smartservices.ica 2022

يعد رابط تصريح دخول المقيمين لدولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، والتي تتم خلال مدة أقصاها 21 يومًا منذ بداية إصدارها. لذلك، يتم تطبيق طلب الحصول على إذن دخول للمقيم من خلال عدة خطوات، وهي كالتالي

إن عملية الحصول على تصريح دخول للمقيمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لها عدة مراحل متتالية تتم حسب توفر الشروط المطلوبة وبناءً عليه يتم القبول أو الرفض. بالنسبة إلى رابط الدخول، يمكنك النقر فوق الارتباط من. يقوم المستفيد بدفع رسوم استمارة طلب إصدار التصريح. كما يقوم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة وإرفاقها بالرابط المحدد إلكترونيًا. بالإضافة إلى تعبئة بيانات صاحب الطلب حيث ستظهر أمامه. ثم يبدأ المستخدم في إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة دون أي أخطاء. كما يمكن الاتصال والتواصل للاستفسارات من خلال الرقم الموحد 600522222. يوفر الموقع إمكانية التقدم للحصول على تصريح 3 مرات متتالية، وبعد ذلك يتم إلغاء الطلب نهائيًا.

تعليمات وضوابط الحصول على تصريح دخول للمقيمين لدخول دولة الإمارات

هناك مجموعة من التعليمات التي يجب مراعاتها، ويجب على المستفيد الالتزام بها عند البدء في استخدام رابط تصريح الإقامة الإماراتي smartservices.ica 2022، وتعبئة البيانات المحددة، ومن بينها ما يلي

يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح التحقق من صحة البيانات المتعلقة بجواز السفر، واستخدام نفس جواز السفر عند حجز التذاكر والمهام الأخرى، مع ملاحظة أنه في حالة وجود اختلاف في جواز السفر، سيتقدم الشخص بطلب للحصول على تصريح تكرارا.

يجب على الشخص عدم شراء التذاكر وإكمال الحجز دون التأكد من الموافقة على طلب تصريح الدخول إلى الإمارات، حيث قد يحتاج إلى ة والتحقق من صحة البيانات لفترة من الوقت.

أما الضوابط الواجب مراعاتها بخصوص فيروس كورونا المستجد فهي كالآتي

يجب على المستفيد إجراء فحص مسبق للسفر في أي من المراكز الحكومية المعتمدة.

يجب ألا تزيد مدة الحصول على نتائج التحليل سواء كانت إيجابية أو سلبية عن 96 ساعة.

في حالة عدم وجود اختبار الكورونا، لن يتمكن الشخص من السفر عبر شركات الطيران.

يمكنك الحصول على نتائج التحليل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك.

يجب التأكد من أن جميع المسافرين على خطوط الطيران قد أثبتوا نتائج سلبية بالنسبة لهم.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح دخول للمقيمين لدخول الإمارات العربية المتحدة

لكي يتمكن المقيمون من الحصول على تصريح دخول إلى الإمارات العربية المتحدة، يجب التحقق من صحة المستندات المطلوبة والمقدمة من خلال الموقع وليس من خلال أي جهات أخرى، وتشمل هذه المستندات ما يلي

إرفاق صورة من جواز سفر المقيم ساري المفعول.

إرفاق صورة حديثة وملونة وواضحة لمقدم طلب التصريح.

تقديم نسخة من شهادة الإقامة سارية المفعول للشخص للحصول على تصريح العودة.

كما يتم إرفاق وثيقة تثبت علاقة القرابة، إن وجدت.

كما يجب تقديم أوراق موثقة توضح سبب تواجد الشخص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الفترة الأخيرة.

تصريح دخول المقيمين هو الورقة التي تسمح للمقيمين الموجودين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة من الدخول إلى الدولة، ويعتبر هذا التّصريح واحدًا من ابرز الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الخارجية في دبي واخواتها الامارات الأخرى، وذلك من منطلق تبسيط عودة الأجانب الى الامارات.