رابط تقديم اعانة الباحث عن عمل تسجيل “حافز طاقات لدعم العاطلين” شروط استحقاق الأهلية

كيفية وكيفية التسجيل على الرابط للتقدم بطلب للحصول على دعم الباحث عن عمل “طاقات” ، وكذلك الاستعلام عن حافز الدعم المالي للعاطلين ، وشروط وضوابط الاستحقاق والاستحقاق ، تمهيدا للحصول على عملية صرف تلك الإعانة ، ومنذ الإعلان عن ذلك بدأ السؤال: كيف أتقدم بطلب للحصول على إعانة البحث عن عمل؟ تم الإعلان عن الأنظمة الإطارية للتسجيل والتقديم والصرف ، وفق الشروط والضوابط التي تسهل تنظيم دعم البحث عن عمل. نشرت الجريدة الرسمية ، الجمعة 14 مايو من العام الماضي ، تنظيم دعم البحث عن عمل من خلال 13 مقالاً ، وجاء المقال الأول في سياق عرقي يشرح معاني المصطلحات والكلمات والعبارات الواردة في اللائحة التنفيذية المنظمة للصرف. المساعدات ، وتحديد المستفيدين والمستفيدين.

رابط لتوفير دعم الباحثين عن عمل. تسجيل “حوافز الطاقات لدعم العاطلين عن العمل” شروط الأهلية

وتجدر الإشارة إلى أن الفئات التي لا تستوفي شروط الحصول على دعم البحث عن عمل يمكن أن تستفيد من الخدمات الأخرى التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية ، بما في ذلك خدمات التدريب والتأهيل ، لتسهيل التوظيف في المستقبل ، وسوف نقدمها من خلال هذا التقرير رابط التسجيل والتقديم للحصول على دعم الباحثين عن عمل من خلال طاقات كما سنناقش جدول المبالغ التي سيتم صرفها وفق جدول زمني يعلنه مجلس الوزراء.

كيفية التسجيل في خدمة “طاقات” لدعم البحث عن عمل

أصدر صندوق تنمية الموارد البشرية بيانا عن منظمة جديدة تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل وتحفيزهم على دخول سوق العمل. أكد صندوق تنمية الموارد البشرية تنظيم دعم البحث عن عمل والذي يساهم في تقليل اعتماد الباحثين عن عمل على طرق عشوائية لإيجاد فرصة عمل مناسبة ، ويسعى الصندوق لتحديث بيانات الباحثين عن عمل إلكترونيًا.

أهداف تنظيم دعم دعم البحث عن عمل

العمل على تنظيم عملية صرف المساعدات.

تحديد الأفراد المستوفين للشروط والضوابط والمستحقين للحصول على الدعم.

السعي لدعم الباحث عن العمل من خلال مساعدته في الحصول على فرصة العمل المناسبة.

توفير الحافز اللازم للباحث عن العمل لتسهيل دخوله إلى سوق العمل.

توضيح حقوق ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وهي “الصندوق والباحثون عن عمل”.

رابط التسجيل في الحافز للعثور على وظيفة

صرف مبلغ بدل الباحث عن عمل

تم الإعلان عن أن عملية صرف مبالغ دعم الباحثين عن عمل ستنظم وفق جدول زمني مدته خمسة عشر شهراً ، حيث يتم الصرف شهرياً ، وتتناقص هذه المبالغ كل أربعة أشهر ، وفقاً لما يلي:

المدة الإجمالية لصرف علاوة الباحث عن عمل 15 شهرًا.

الأشهر الأربعة الأولى: تبدأ من تاريخ بدء صرف الدعم ، ويكون الدعم 2000 ريال شهرياً.

الأربعة أشهر الثانية: دعم الباحث عن عمل 1500 ريال شهرياً.

الأربعة أشهر الثالثة: – يصرف الدعم بواقع 1،000 ريال شهرياً.

الثلاثة اشهر الاخيرة: انهاء المدة المقررة 15 شهرا والصرف 750 ريال شهريا.

شروط تسجيل الباحث عن عمل وآلية الأهلية

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية من الذكور والإناث.

الفئة العمرية المستهدفة ما بين 18:60 سنة.

وبحسب معطيات وزارة التربية والتعليم السعودية ، لا يتم قبول الطلاب.

ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا أو صاحب عمل أو متقاعدًا سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد تجاوز فترة الدعم المسموح بها ، وهي 24 شهرًا ، في أي من برامج دعم التوظيف.

يجب أن يكون تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 يوليو 2019.

يجب ألا يكون الشخص الذي يرغب في التقديم مسجلاً في أي مرفق تأمين اجتماعي آخر أثناء التقديم للبرنامج.

يجب على الراغبين في التقديم أن يكونوا مسجلين في برنامج طاقات.

الحد الأدنى والأقصى للراتب والأجور يتراوح بين 3200 ريال كحد أدنى و 15 ألف ريال كحد أقصى.

يجب أن يكون الأجر المسجل في التأمين مساويًا أو أعلى من الراتب المسجل في طلب الإعالة.

كيفية وكيفية التسجيل على الرابط لتقديم طلب للحصول على دعم الباحث الحافز

وبذلك يتحقق هدف صندوق تنمية الموارد البشرية والمتمثل في تقديم المساعدة للباحث عن عمل من خلال تقديم الدعم المالي لمدة محددة 15 شهرًا ، ليتمكن الباحث عن العمل من إيجاد فرصة عمل تناسبه و بما يتناسب مع مؤهلاته الأكاديمية والدورات التدريبية التي حصل عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يوفر للباحث عن عمل برامج تدريبية تؤهله للحصول على الوظيفة المناسبة.

كيفية التسجيل على رابط دعم الباحثين عن عمل “برنامج دعم التوظيف”

تسجيل الدخول بوابة طاقات البحث عن الوظائف. اختر البرنامج الذي تريده. اختر خطوات التأهيل التي تريدها. أدخل البيانات المطلوبة وتحقق من صحتها.

ما هو مطلوب من المستفيد ومتلقي إعانة الباحث عن عمل

وتجدر الإشارة إلى أن المستفيد من إعانة الباحث عن عمل يلزم الشخص المؤهل والمستفيد من هذه الإعانة بإجراء أي تغيير في إطار صندوق تنمية الموارد البشرية من حيث أهليته واستحقاقه لهذه الإعانة ، و يجب على المستفيد والمستفيد تقديم جميع المستندات التي يطلبها الصندوق ، حتى يتم التحقق من شروط وضوابط الاستحقاق.

الرقم التحفيزي الموحد والمجاني لدعم المتعطلين وصعوبة الحصول على عمل

جعل صندوق تنمية الموارد البشرية ذلك ممكناً رقم هاتف مجاني واحد للتحفيزللاستفسارات والشكاوى ومن خلال رقم الهاتف هذا يمكن الاستعلام عن أي أسئلة أو تقديم شكوى بخصوص صرف إعانة البحث عن عمل أو لمن يجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل. اتصل على الأرقام التالية:

أول رقم مجاني موحد: 920020301.

الرقم الموحد المجاني الثاني: 920011559.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي أصدر موافقته على تنظيم دعم البحث عن عمل ، بهدف رفع كفاءة سوق العمل في المملكة ، من خلال إعداد الكوادر الوطنية للالتحاق بسوق العمل في إطار الحكومة. خطة سعودة الوظائف من خلال جاهزية مواطني المملكة لدخول سوق العمل. وذلك بحسب ما ورد في تصريحات وزير الموارد البشرية “أحمد الراجحي”.