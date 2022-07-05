رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 الكترونيا

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 إلكترونيا، في الآونة الأخيرة تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي لعام 2023 عن طريق الالكتروني لجميع طلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية، كما وزادت عمليات البحث من قبل الطلاب للبحث على طريقة تقديم الصف الاول الثانوي.

تقديم الصف الاول الثانوي 2023

استقبلت العديد من المديريات التعليم في جمهورية مصر العربية عدد كبير من الطالبات المتقدمين الصف الأول الثانوي، من قبل الطلاب الناجحين من طلاب الاعدادية، وذلك عن طريق الرابط الإلكتروني التي أعلنت الوزارة التسجيل من خلاله، وتم فتح رابط التسجيل من يوم السبت الثاني من شهر يوليو.

خطوات تقديم الصف الاول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر خطوات طريقة تقديم الصق الاول الثانوي لعام 2023 وذلك وفق الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط التالي الخاص بموقع التنسيق الرسمي

قم بالتسجيل من خلال ادخال البريد الالكتروني الخاص وكلمة السر

سيتم التسجيل الدخول من الحساب الخاص بالطالب

قم بكتابة اسم الطالب ومن ثم اضغط على ايقونة الدخول

كم بالضغط على كلمة المزيد لمعرفة باقي المعلومات

الاطلاع على خريطة التنسيق

اختر نوع التعليم الثانوي

اضغط على ايقونة المراجعة ثم اضغط على حفظ

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

عند التسجيل في تقديم الصف الأول الثانوي عن طريق الالكتروني يتطلب منك بعض البيانات والأوراق اللازمة وهي كتالي

شهادة الاعدادية الأصلية وعدد ثلاثة من الصور

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر

خمس صور للطالب ويجب أن تكون حديثة

شهادة تفيد أن الطالب خالي من الأمراض

إيصال يفيد بدفع كافة مصروفات المدرسة عدد 2

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، عن فتح باب التقديم لكافة الطلاب الناجحين في الاعدادية، والذي يمكن لهم التقدم للصف الأول الثانوي وذلك يوم السبت الثاني من يوليو عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة