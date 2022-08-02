رابط تقديم الكلية التقنية 1444 وموعد التقديم ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل على الرابط الذي يمكنهم من تقديم طلب الالتحاق بالجامعات والكليات التي يريدونها ومن ضمن تلك الجامعات والكليات التي يتم البحث عن رابط التسجيل الخاص بها الكلية التقنية 1444 وموعد التقديم ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، تابعوا معنا .

الكلية التقنية السعودية

الكلية التقنية السعودية هي عدد من الكليات التي تديرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأسست عام 1400 هـ الموافق 1980 م، لتقديم خدمات التدريب في مجال التكنولوجيا للبنين والبنات، بهدف الالتقاء. احتياجات سوق العمل لإعادة تنظيم العملية التعليمية وتحديد مهامها وأهدافها. جدير بالذكر أن الكلية التقنية تقدم العديد من البرامج التعليمية لترخيص برامج الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات التقنية، لتأهيل الكوادر العلمية والعملية للمساهمة في تطوير وتطوير المجال التقني في المملكة.

فروع الكلية التقنية

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمتلك 260 منشأة منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية. هذه الفروع هي كما يلي

الكلية التقنية بالأحساء

كلية الرس التقنية

الكلية التقنية بعرعر

كلية الباحة التقنية

الكلية الفنية للمياه

كلية بريدة التقنية

الكلية التقنية بالدمام

كلية الدوادمي التقنية

كلية الغذاء والبيئة ببريدة

الكلية التقنية بالقريات

كلية حفر الباطن التقنية

كلية حائل التقنية

كلية جدة للإتصالات والإلكترونيات

الكلية التقنية بجدة

كلية الجوف التقنية

كلية خميس مشيط التقنية

الكلية التقنية بالخرج

كلية المدينة المنورة للسياحة والفندقة

الكلية التقنية بالمدينة المنورة

كلية البوليتكنيك

كلية مكة التقنية

الكلية التقنية بنجران

كلية القطيف التقنية

الكلية التقنية بالقنفذة

الكلية التقنية بالقويعية

كلية الرياض للاتصال والمعلومات

الكلية التقنية بالرياض

الكلية التقنية بتبوك

الكلية التقنية بالطائف

كلية عنيزة التقنية

كلية وادي الدواسر التقنية

كلية ينبع التقنية

كلية الزلفي التقنية

بوليتكنك التعدين السعودي

آخر موعد لتقديم الطلبات للكلية التقنية 1444

كشفت المؤسسة العامة للتعليم الفني عن مواعيد تقديم الطلبات، حيث يختلف الموعد من برنامج إلى آخر. مواعيد التسجيل في الكلية التقنية للعام 1444 هـ هي كالتالي

البرنامج تاريخ بدء التسجيل تاريخ انتهاء التسجيل برنامج البكالوريوس للبنين والبنات الأحد 18 / ذو الحجة / 1443 هـ 17 / تموز / 2022 م يوم الخميس 22 / ذي الحجة / 1443 هـ 21 / تموز / 2022 م دبلوم الكليات التقنية – بنين الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م دبلوم الكليات التقنية – بنات مسائية الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م دبلوم وبرامج الثانوية الصناعية والعمارة والمعاهد الإنشائية الأحد 25 / ذي الحجة / 1443 هـ 24 / تموز / 2022 م يوم الخميس 29 / ذي الحجة / 1443 هـ 28 / تموز / 2022 م

شروط التسجيل في الكليات التقنية 1444

أقرت المؤسسة العامة للتعليم الفني بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين الراغبين في الدراسة بإحدى كليات ومعاهد المؤسسة، وسيبين لكم ما يلي أبرز هذه الشروط

أن يكون الطالب من مواطني المملكة ويحمل الجنسية السعودية أو من أم سعودية.

حيازة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها المعهد الصناعي الثانوي. ثانوية الصم والبكم. المدرسة الثانوية للعلوم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

ألا يكون الطالب حاصل على شهادة تخرج من جامعة سعودية.

ضرورة الاستمرار في البرنامج التدريبي.

يجب ألا يكون المتقدم قد التحق سابقًا بنفس البرنامج وتخرج منه.

ألا يكون الطالب قد تعرض لفصل تأديبي من إحدى الكليات والجامعات السعودية.

لا يجوز التقديم لأكثر من برنامج في نفس الوقت.

تقديم مستند يفيد بموافقة جهة العمل، إذا كان الطالب موظفًا في جهة حكومية أو خاصة.

المستندات المطلوبة للتقديم على الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية

يجب توفير المستندات التالية للتقدم إلى الكلية التقنية السعودية لعام 1444 هـ

نسخة من وثيقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

نسخة من بطاقة العائلة.

شهادة التأهيل الأكاديمي (نسخة وأصلية).

صورة حديثة للطالب.

شهادة حسن السيرة والسلوك.

وثيقة اتفاقية المتدرب بعد التوقيع عليها.

الإخطار الإلكتروني بقبول الطالب بالكلية.

كيفية التسجيل في الكلية التقنية

توفر المؤسسة العامة للتعليم الفني بوابة القبول التي تختص باستلام طلبات التسجيل في جميع الكليات والمعاهد التابعة لها، ويتم التسجيل من خلال بوابة القبول على النحو التالي

الدخول إلى بوابة القبول الخاصة بي.

انقر فوق “إنشاء حساب جديد”.

أدخل بيانات التطبيق وهي نوع الهوية الوطنية. رقم الهوية الوطنية. سنة الميلاد الهجرية. رقم الجوال وتأكيده. قبول التعهد والإقرار.

اختر الزر “تسجيل”.

انتقل إلى البريد الإلكتروني المسجل مسبقًا، وافتح رسالة القبول، لتعيين كلمة المرور الجديدة.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب مرة أخرى عبر الرابط.

أدخل معلومات تسجيل الدخول.

من زاوية الصفحة الرئيسية ؛ تم النقر فوق رمز المستخدم.

انقر فوق الملف المتقدم.

سيتم عرض جميع المؤهلات العملية لمقدم الطلب.

اضغط على زر التحديث.

سيتم عرض أحدث نسخة من ملف مقدم الطلب.

اختر رمز المؤسسة.

يتم تقديم الطلبات للبرامج التي يقدمها الموقع حسب المؤهلات والتواريخ المتاحة.

ة بيانات اللغة الإنجليزية وكذلك بيانات المؤهلات

اكتب رغباتك حسب الأولوية.

الموافقة بالإقرار والتعهد ثم ة الطلب.

اطبع الطلب.

يجب الاحتفاظ بإشعار القبول مع المستندات عند الانتهاء من عملية التسجيل النهائية.

ما هي اختصاصات الكلية التقنية

تتميز الكلية التقنية السعودية بالعديد من التخصصات التي تحتوي على جميع برامج العالم التقني لإنتاج كوادر مهنية مشبعة بالمعلومات في المجال التقني، ومن أبرز هذه التخصصات ما يلي

تخصص برمجة تخصصات الكلية التقنية الميكانيكية إنتاج.

أنظمة هيدروليكية.

معدات ثقيلة.

التبريد وتكييف الهواء،

مركبات.

الآلات الزراعية.

كهرباء السيارات اختصاصات كلية تقنية الحاسبات البرمجيات.

الشبكات

إدارة أنظمة الشبكة.

دعم فني.

الوسائط المتعددة تخصصات الكلية الفنية الكهربائية الآلات والمعدات المتخصصة.

تخصص الكهرباء. اختصاصات الكلية الفنية الادارية إدارة المكاتب

إدارة المخازن.

محاسبة.

تسويق. اختصاصات الكلية الفنية للسياحة والفندقة تخصص الفندق.

تخصص خدمات الضيافة.

التخصص في خدمات الطهي والسفر والسياحة اختصاصات الكلية الفنية المدنية والمعمارية تخصص هندسة معمارية.

المساحة والتخصص المدني. اختصاصات كلية التكنولوجيا الالكترونية التخصص في الإلكترونيات الصناعية.

متخصصون في الأجهزة الطبية. اختصاصات كلية التكنولوجيا الكيميائية التخصص في المعامل الكيميائية.

التخصص في الإنتاج الكيميائي. اختصاصات الكلية الفنية لتصنيع الأغذية التصنيع الغذائي. اختصاصات الكلية التقنية الخاصة صيانة الحاسوب للصم.

تطبيقات المكاتب.

دعم المستفيدين وتطبيقات مكتب الحاسوب للمكفوفين. اختصاصات الكلية التقنية للاتصالات تخصص الاتصال. تخصصات الكلية الفنية البيئية تخصص السلامة والصحة المهنية.

تخصص حماية البيئة.

تخصص سلامة الغذاء. اختصاصات الكلية الفنية لانتاج الغذاء تخصص إنتاج الدواجن.

طرق التواصل مع الكلية التقنية

توفر المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني عددًا من قنوات الاتصال لتلقي جميع الأسئلة والاستفسارات حول التقديم للكلية، وفيما يلي بعض طرق الاتصال التي توفرها الكلية

رقم الهاتف 0112896664.

البريد الإلكتروني .

البريد الإلكتروني لكليات التقنية ““.

الموقع الرسمي “”.

مواقع التواصل الاجتماعي ومنها

رابط التقديم للكلية التقنية

يمكنك التقديم على الكلية التقنية للعام 1444 هـ من خلال “بوابة عقبولي” وهي الصفحة الإلكترونية المعنية باستقبال الطلبات لجميع فروع الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، ويمكنك الدخول إلى بوابة القبول. عن طريق إدخال الرابط المباشر “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط تقديم الكلية التقنية 1444 وموعد التقديم ، و طرق التواصل مع الكلية التقنية ، و ما هي اختصاصات الكلية التقنية ، و كيفية التسجيل في الكلية التقنية .