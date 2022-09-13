“عاجل” رابط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 “علمي، أدبي” ،تعتبر من أكثر محطات البحث في العراق وذلك وفقاً لما أصدرته وزارة التربية والتعليم عن النتائج الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة لمحافظات البلاد ،بالإضافة الى قبول طلبات الاعتراضات من قبل الطلبة في الدور الأول ظهرت البيانات التي تفيد الطلبة بمعرفة مفاتيح التنسيق والقبول للتخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الخارجية.

تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022

الرَابِطْ لتقديم تخفِيْض فِيْ الغربة للمرحَلْة الثالثة 2022 بدأت مرحَلْة الاغتراب لتنسيق طلاب المرحَلْة الثالثة والجولة الثانية بعد ظهُور نتائج تنسيق المرحَلْة الثلاث أمس الاثنين وستستمر حتى السبت المقبل، 17 سبتمبر – مغترب للمرحَلْة الثالثة، الموافق للطالب الذي تم ترشيحه فِيْ عملية التنسيق للمرحَلْة الثالثة 2022 فِيْ مدرسة خارج أو داخل منطقتهم الجغرافِيْة، عن طريق طلب التحويل إلى مدرسة غير مطابقة فِيْ منطقتك الجغرافِيْة ،بعد الإعلان عن نتائج تنسيق المرحَلْة الثالثة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية، بدأ العديد من الطلاب بالبحث عن رَابِطْ وكيفِيْة التقديم على تطبيق لتقليل الاغتراب عبر الموقع.

رابط تقديم تخفيض الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

رَابِطْ توفِيْر الحد من الاغتراب للمرحَلْة الثالثة 2022 فِيْ طليعة اهتمام مئات الآلاف من المواطنين، حيث يرغب طلاب المرحَلْة الثالثة فِيْ تنسيق 2022 كلية تم ترشيحها للكليات والمعاهد فِيْ نطاق نقل جغرافِيْ بين الكليات، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، عن الرَابِطْ المراد تسجيله، يجب عليه الحد من اغتراب المرحَلْة الثالثة 2022، وهناك بعض الإجراءات لتسجيل تخفِيْض المرحَلْة الثالثة من الاغتراب فِيْ هذا الرَابِطْ، هم نكون:

فِيْ البداية، يقوم الطالب بزيارة موقع الحد من الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق.

ثم يدخل الطالب خدمات التنسيق بالمدرسة الثانوية.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على الرَابِطْ لتقديم تخفِيْض فِيْ المرحَلْة الثالثة من الاغتراب 2022.

ثم يكتب الطالب اسم الجامعة التي يريد الحد من الاغتراب عنها.

شروط تقديم تخفيض للوافدين في المرحلة الثالثة 2022

هناك العديد من الشُروطْ المطلوبة للتمكن من طلب تخفِيْض الاغتراب من خلال الرَابِطْ لتقديم تخفِيْض فِيْ الاغتراب للمرحَلْة الثالثة 2022 وهُو أن يحصل الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات المقبولة من الجامعة المراد التحويل إليها. يشترط استيفاء شُروطْ تخفِيْض التحويل للمرحَلْة الثالثة وفِيْ حال وجود أكثر من مدرسة مقابلة يسمح للطالب بالانتقال إلى المدرسة المقابلة بحد أدنى وأدنى فِيْ منطقته الجغرافِيْة. فِيْ حالة المدارس التي تقبل الانتظام أو أنظمة الانتساب الموجه، يتم التحويل إلى أي منها وفقًا للنتيجة الإجمالية إذا حصل الطالب على مجموع درجات أعلى من المجموع الذي تريده المدرسة التي يرغب فِيْ التحويل إليها، وفقًا مع النظام الموجه سيتم تسجيل العضوية بمجرد الموافقة على التحويل الخاص بك بموجب نظام الانتظام.

“عاجل” رابط تقديم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 “علمي، أدبي” كذلك وفرت عدد من الوزارات الوطنية والخارجية الصفحة الإلكترونية الخاصة بها وأرقام التواصل مع الموظفين للرد على استفسارات وتساؤلات الطلبة وأولياء الأمور حول المواعيد الخاصة ببداية العام الدراسي والخدمات والمنح للطلبة المتفوقين.