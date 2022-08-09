رابط تقديم طلب صرف علاوات بدل التضخم في الإمارات ، في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث عملت الحكومة على توفير مخصصات التضخم ، وهي مساعدة حكومية يتم توزيعها على الأسر الإماراتية الفقيرة والمحتاجة في الإمارات ، وجاءت هذه المخصصات لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء والوقود العالمية ، و الماء والكهرباء ، وهناك البعض من يعمل على تقديم طلب صرف علاوات بدل التضخم ، تابعوا معنا في التالي .

علاوات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة

خدمة طلب العلاوات بدلاً من التضخم هي إحدى الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى دعم الأفراد ذوي الدخل المحدود والمحدود لمواجهة التضخم في الأسعار الذي يحدث في العالم، وقد أثرت هذه التضخمات على الدول العربية بشكل كبير .

المجموعة المستهدفة من بدلات التضخم

تم تحديد فئة معينة من الأفراد لتلقي مخصصات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي كالتالي

أفراد الأسرة، أحدهم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

الأفراد الذين يتقاضون أقل من 25 ألف درهم شهريًا.

فئة المتقاعدين وكبار السن لمن يقل دخلهم الشهري عن 25 ألف درهم.

فئة المطلقات والأرامل مع حاضنات للأطفال دون سن 21 سنة بشرط أن يكون دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

كيفية تقديم طلب صرف المكافآت بدلاً من التضخم

يتم تقديم طلب إلكتروني لدفع بدل التضخم في الدولة من خلال الخطوات التالية

الدخول من خلال رابط موقع خدمة “بدل التضخم”.

انقر على أيقونة بدء الخدمة.

اختر طريقة تسجيل الدخول، إما باسم المستخدم أو كلمة المرور أو رمز التحقق أو عبر رقم الهوية الرقمي.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة للتسجيل في الخدمة.

تحديد نوع الدعم الذي يرغب فيه مقدم الطلب.

اتبع التعليمات الموجودة على الموقع لتأكيد طلب التسجيل للخدمة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على مخصصات التضخم

وترفق بعض الأوراق الرسمية للحصول على بدل الخدمة بدلاً من التضخم على النحو التالي

إرفاق بطاقة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب.

رفع وثيقة بقيمة الراتب الشهري لرب الأسرة وزوجته.

تأكد من إضافة البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

تحميل مستندات بحجم لا يتجاوز 25 ميغا بايت.

الأسئلة المتداولة حول مخصصات التضخم pdf

يمكن الاطلاع على الأسئلة الأكثر شيوعًا والمتعلقة بخدمة بدل التضخم عن طريق تنزيل الملف مباشرة “”، حيث يوفر الرابط مجموعة من استفسارات المواطنين التي ستوفر فائدة ومساعدة للأفراد الراغبين في التقدم بطلب للحصول على بدلات بدلاً من التضخم في الإمارات العربية المتحدة.

رابط لتقديم طلب صرف البدلات بدلا من التضخم

يتم تقديم طلب بدلات الدعم بدلاً من التضخم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة “” حيث يتم ة شروط وطبيعة الخدمة وأهم الفئات المستهدفة، ثم بدء الخدمة مباشرة من خلال إضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي الختام تعرفنا على رابط تقديم طلب صرف علاوات بدل التضخم في الإمارات ، وطريقة تقديم طلب الحصول على مخصصات التضخم في الامارات العربية المتخدة ، وأهم المستندات والوثائق المطلوبة لعملية التسجيل.