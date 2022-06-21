رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 للجامعيين وزارة الحرس الوطني kkmar.gov.sa

يعد رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 لخريجي الجامعات من الموضوعات التي يتزايد البحث عنها في الوقت الحالي ، بعد أن أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية فتح باب التقديم لحملة الشهادات الجامعية للانضمام إلى الضباط. ‘الدورة في الكلية الحربية للعام الدراسي 1444 ، وتحديد موعد التقديم وشروطها والرابط الإلكتروني ويأتي الإعلان بالتزامن مع فتح رابط تقديم كلية الملك فهد العسكرية لخريجي الجامعات للتسجيل لتأهيل الضباط. الدورة رقم 52 ، في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير فرص عمل للشباب ذوي الإعاقة من ذوي الخبرة والكفاءة ، للاستفادة منها في مختلف المجالات وخدمة الوطن.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_من_وطنية_جارديعلن عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لحاملي الشهادات الجامعية. للتعليمات قم بزيارة الرابط التالي:

https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 21 يونيو 2022

رابط طلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية 1444

دخول الموقع “kkmar.gov.sa.

اضغط للقبول والتسجيل لحاملي الشهادات الجامعية.

الضغط على التسجيل والنتائج.

نضغط على مربع حاملي الشهادات الجامعية لتظهر لنا التسجيل للضغط عليه.

الموافقة على شروط وأحكام التسجيل.

تسجيل بيانات مقدم الطلب في طلب التسجيل.

تحديد التخصص المطلوب.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

اضغط على إرسال طلب لتلقي رسالة إكمال التسجيل على الهاتف المحمول.

شروط التطبيق

أن يكون المتقدم سعودي الأصل ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديهم خارج المملكة لخدمة الوطن. أن لا يزيد عمر المتقدم في بداية الدراسة عن 27 سنة ، ولكل الاختصاصات ماعدا التخصصات الطبية ، ألا يزيد عمره عن 30 سنة. أن يشهد على حسن سيره وسمعته ولم يكن محكوما عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لها حد قانوني. ألا يتزوج من غير سعودية. يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن بحد أدنى “165 سم – 52 كجم” ، وبحد أقصى “188 سم – 95 كجم”. حاصل على شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن “جيد” وبانتظام كامل. ألا يكون حاصلاً على مؤهل لأكثر من عام دراسي. إجراء اختبار القدرات العامة الذي يحدده مركز قياس للتخصصات النظرية. يقوم بإجراء اختبار إجادة اللغة الإنجليزية STEP للتخصصات الصحية ، باستثناء الأطباء. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية. في حالة حصول المتقدم على شهادته الجامعية من خارج المملكة ، يجب عليه تقديم شهادة معادلة معتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودية. الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتخصصات الطبية والصحية. اجتياز اختبار الفحص الطبي الذي تجريه اللجنة الطبية للجنة القبول والتسجيل بالكلية. استكمال واجتياز كافة إجراءات القبول (اللياقة البدنية ، اختبار كفاءة الحرس الوطني ، اختبار التخصص ، مقابلة شخصية ، توصية أمنية).

تعليمات التسجيل الهامة