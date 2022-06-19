رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للطلاب الجامعيين من job.sa دورة تأهيل ضباط 52 عبر موقع أبشر

بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول فتح باب التقديم في جامعة الملك فهد الأمنية لفئة معينة من الحاصلين على درجة البكالوريوس والمستوفين لشروط الإدارة المحددة ، ازداد البحث منذ أمس عن طريقة التقديم في جامعة الملك فهد. وشروط التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الحكومية أبشر للتوظيف. إنها فرصة عظيمة لمن يرغب في الاستمرار في القطاع العسكري والأمني ​​، تابعنا لمعرفة تفاصيل التسجيل في دورة الـ 52 ضابطا التابعة لجامعة الملك فهد.

رابط تسليم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لطلبة البكالوريوس

حيث أوضحت الإدارة أن الطلب بدأ منذ يوم أمس السبت الثامن عشر من شهر يونيو من الساعة العاشرة صباحًا ، ويبقى التسجيل متاحًا حتى يوم الخميس القادم الثالث والعشرين من شهر يونيو أي حوالي أسبوع واحد فقط للتقديم ، حيث تغلق الساعة العاشرة صباحًا على المنصة. أخبار جيدة للتوظيف حيث يتم التقديم من خلاله ولن يتم قبول أي طلبات إلا من خلال هذه المنصة فقط.

شروط التسجيل في دورة جامعة الملك فهد الأمنية 52 ضابطا

للراغبين في الالتحاق بالقطاعات الأمنية والعسكرية المعلنة من الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية ، يشترط أولاً استيفاء الشروط التالية لخريجي الكلية فقط: