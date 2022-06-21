رابط تقديم منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa “موعد نزول راتب هذا الشهر”

رابط التطبيق هو منصة الضمان الاجتماعي المطورة ، والتي من خلالها يمكن عمل تسجيل جديد واستعلام عن حالة الطلب ، وتاريخ إيداع راتب هذا الشهر ، وإمكانية تأكيد المُعالين sso.hrsd.gov.sa على الدعم الاجتماعي و منصة الحماية ، وكذلك الاستفسارات الفردية ، وكيف تعرف أنه يتم قبولك في مطور الضمان الاجتماعي ، وتعرف على قيمة راتب الضمان الجديد باستخدام حاسبة الضمانطريقة التقديم على قيد جديد ، عند تحرير معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر ، والاستعلام عن الرقم التعريفي لموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر ، فكل الأمور خاضعة لتصعيد بحثي يوميًّا ، خصوصًا بالنسبة لهؤلاء. الذين تأخروا في الإعلان عن نتيجة استحقاقهم لراتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وسنراجع من خلال هذا التقرير بعض هذه الأمور التي يتم استجوابها باستمرار.

رابط تقديم منصة الضمان الاجتماعي المطورة sso.hrsd.gov.sa “موعد تخفيض الراتب لهذا الشهر”

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جعلت من الممكن تسجيل الدخول إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطورة “منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال رابط نظام الوصول ، وهي بيانات المستخدم الموجودة على رابط موقع منصة أبشر لتسهيل استفادة المواطنين من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ،

فرض تسجيل دخول مطور الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية للمستفيد تتمثل في طريقة تسجيل الدخول من خلال الوصول الموحد وفق بيانات الدخول على موقع أبشر الخاص بها .. ومن خلال رابط الوصول للضمان الاجتماعي يمكن الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بالخطوات التالية:

يزور صفحة الدخول الرئيسية للوصول الموحد إلى الضمان عبر الرابط التالي: sso.hrsd.gov.sa

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول ، يمكنك التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

متى يكون تاريخ صرف ونزول وديعة راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 2022

سيتم صرف وديعة راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر صباح يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 والذي يوافق اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1443. بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية إلى هواتف دولة الإمارات العربية المتحدة. المتقدمين الأهلية. في حالة رفض قبول الأهلية ، يمكن تقديم طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان عن نتيجة الأهلية.

طريقة التسجيل الجديدة في ضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

قم بزيارة الرابط الخاص بمنصة دعم الحماية الاجتماعية “Developer Social Security”.

اختر رمز تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية بما في ذلك “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف المحمول.

أدخل واختر كلمة المرور الخاصة بك.

قم بتأكيد كلمة المرور التي اخترتها مسبقًا.

اكتب رمز التحقق.

توافق على الإقرار بالشروط والأحكام.

انقر فوق أيقونة التسجيل.

سيتم فتح صفحة جديدة لك.

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها مسبقًا في بداية التسجيل.

سيتم عرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي أدخلتها.

أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي.

املأ جميع المعلومات الشخصية ، بما في ذلك البيانات السكنية وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات دخلك.

انقر فوق حفظ البيانات.

انقر فوق “التالي” وأكمل المعلومات المطلوبة.

حفظ البيانات.

انقر فوق {التالي.

أدخل تفاصيل المعالين والعلاقة واستكمل البيانات المطلوبة

انقر فوق تأكيد المعلومات.

انقر فوق تأكيد المعلومات. أخيرًا ، اضغط على إرسال.

الاستفسار عن حالة الطلب في الضمان المطور

يتم الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور بخطوات بسيطة ، ويوضح الفيديو السابق بالتفصيل كيفية الاستعلام عن حالة الطلب وما إذا كان قد تم قبوله أو رفضه أو لا يزال قيد الدراسة والتدقيق.

كيفية تصحيح وتعديل بيانات طلب الضمان المطور باستخدام بطاقة الضمان

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الضمان المطور.

انقر على التذاكر في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة

قم بإنشاء تذكرة جديدة.

حدد البرنامج ليكون “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

يجب عليك اختيار رفع الطلب.

تذكر نوع ووصف المشكلة التي تواجهها.

انقر فوق ‘إرسال.

سيظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة في غضون أيام.

إذا لم تستفد من الإجابة ، فقم بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة لمزيد من التوضيح.

كيفية متابعة الطلب في الضمان المطور وتأكيد المعالين

وبالتالي ، سنشرح بإيجاز طريقة التسجيل الجديد على رابط الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa ، وكذلك كيف تعرف أنك مقبول في الضمان المطور من خلال الاستفسار عن حالة الطلب ، ونحن كما أوضحت موعد وصول الضمان الاجتماعي المطوَّر للدفعة الثالثة التي سيتم صرفها في نهاية الأسبوع الحالي حسب التوقعات ، وفي حال وجود أي استفسارات يمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات أدناه هذا أبلغ عن.