التحميل مستمر.. رابط تنزيل نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني الرسمية من موقع نتائج التربية العراقية ،وسط كثير من مشاعر التوتر والخوف والانتظار التي تشهدها بعض محافظات العراق خلال اليوم الخميس وذلك لإنتظار إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط للطلبة الذي لم يجتازوا اختبارات الدور الأول بنجاح بالإضافة الى عمليات البحث الكبيرة على الروابط الإلكترونية الخاصة بالنتيجة مما يضعف التحميل.

نتائج الجولة المتوسطة الثالثة الجولة الثانية 2022

وقامت وزارة التربية والتعليم بتفعيل الرَابِطْ على موقع الوزارة لاستلام ونشر نتائج المرحَلْة المتوسطة الثالثة 2022 الجولة الثانية والتي سيحصل عليها الطلاب بمجرد ظهُورهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا للحد. انتشار فِيْروس كورونا المستجد.

امتحانات الفصل الثاني

تم فحص الطلاب للصف الثاني متوسط ​​الثالث 2022 قبل حوالي أسبوعين فِيْ بيئة آمنة ومجهدة للجان الفاحصة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، ولم تتابع غرف العمليات أي شكاوى، و راعى قسم تصحيح الامتحانات الظروف التي مر بها الطلاب وبشرتهم التي كانت النتائج مطمئنة إلى حد ما.

بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم، اعلان نتائج الدورة المتوسطة للصف الثالث 2022، الدور الثاني، فِيْ جميع ولايات العراق بطريقة لامركزية، حيث ترفع نتائج كل ولاية فور الانتهاء من معالجتها واعتمادها الرسمي، قبل تحميلها. على موقع نتائج الطلاب العراقيين ليسهل عليهم وعلى أولياء أمورهم معرفة النتائج على الفور.

رابط تحميل نتائج الدور الوسيط الثالث الجولة الثانية 2022

ولكي يحصل الطلاب على نتائج المرحَلْة الثالثة من المرحَلْة المتوسطة الثانية 2022 من خلال الموقع الرسمي، يجب اتباع بعض الخطوات، وهِيْ كالتالي:

الخطوة الأولى هِيْ الذهاب إلى الموقع. وزارة التربية العراقية.

ثانيًا، ينقر الطالب على أيقونة النتائج للصف الثالث المتوسط ​​ثم يختار الجولة الثانية.

والثالث اختيار محافظة الطالب.

رابعًا، يُدخل الطالب الاسم الكامل ورقم المقعد وينتظر بضع لحظات لعرض النتائج.

بعد ذلك يمكنك رؤية النتيجة بالتفصيل فِيْ جميع مواد الاختبار والدرجات والإجمالي.

سيبدأ العام الدراسي الجديد فِيْ الأول من الحادي عشر من العام 2022، وسيحضر الطلاب أربعة أيام فِيْ الأسبوع، مع تعليق عطلة السبت.

التحميل مستمر.. رابط تنزيل نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني الرسمية من موقع نتائج التربية العراقية كما وأوضحت الوزارة عن ألية دخول الطالب الى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإدخال كافة البيانات الشخصية للحصول على كشف الدرجات والنتيجة.