رابط توظيف أرامكو aramco ثانوي 2022، طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية يحتاجون إلى التوظيف في شركة أرامكو السعودية وخاصة الذين أنهوا المرحلة الثانوية لعام 2022 ويستفسرون عن الرابط المخصص لشركة أرامكو للتسجيل في تخصصاتها، وتهدف شركة أرامكو إلى مساعدة الطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية العامة في للالتحاق لدى برامج ودورات شركة أرامكو لتأهلهم إلى سوق العمل وذلك من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني المخصص.

شركة أرامكو 2022

شركة أرامكو السعودية تهدف إلى تهيئة الطلاب الانخراط لدى سوق العمل في مجالات متعددة وينتمي إلى الشركة مجموعة من المعلمين والمعلمات ذات الكفاءة العالية في تطوير مهارات الطلاب واصقالهم بالمعلومات المختلفة، وتهتم الشركة بالجانب البدني واللياقة البدنية وذلك من خلال فريق عمل مختلف ينتمي إلى القيادة والمهارات النفسية وتعزيز الثقة بالنفس.

خطوات التقديم في وظائف أرامكو 2022

يوجد مجموعة من الخطوات التي ينبغي على المتقدم معرفتها قبل الانضمام لوظائف شركة أرامكو وهي على النحو التالي:

اختيار البرنامج التي يجب على الطالب التدريب به.

إرفاق المستندات المطلوبة ومراجعتها بدقة.

التي تتوفر فيهم الشروط في شركة أرامكو يتوجب عليهم اختبار اللغة الإنجليزية والرياضيات.

إجراء فحص طبي للمتقدم.

المضي على اتفاقية التدريب مع المرشحين.

المضي على اتفاقية التدريب مع المرشحين. الحضور للمركز قبل البدء بالبرنامج.

طريقة التسجيل في أرامكو الثانوية 2020

للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية الانخراط في شركة أرامكو والتسجيل بها عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة برنامج التدرج لخريجي الثانويةمن هنا.

يجب الانضمام للبرنامج خلال فترة تقديم الطلبات.

مراجعه تغيرات الطلب ومن ثم التأكد من رفع الأوراق الثبوتية.

الانتهاء من اختبار اللغة الإنجليزية والرياضيات.

الانتهاء من الفحص الطبي للطلاب والطالبات المرشحين.

التوقيع على الاتفاقية والحصول على بطاقة البرنامج.

الذهاب إلى مركز التدريب في الوقت المحدد.

شروط التسجيل في وظائف أرامكو 2022

على الراغبين في التسجيل لدى شركة أرامكو أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط التالية:

يجب على المتقدم أن يكون حاصلا في الثانوية العامة 75 % فما فوق.

إن يكون عمر المتقدم 24 سنة في فأقل.

يجب على الطالب أن يكون متخرجا من أحد العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية والتجارية والصناعية.

يجب على الطالب اجتياز اختبار القدرات بالنسبة لا تقل عن 72٪.

شركة أرامكو السعودية هي شركة عريقة وكبيرة توظف الخريجين والخريجات في الثانوية العامة في تخصصات مختلفة ومن أبرز تخصصاتها صيانة وتكييف الهواء وتخصص رجال الإطفاء وكذلك تخصصات الغاز والبترول والمكتبات والمعادن والميكانيكا.