رابط جامعة شقراء القبول والتسجيل 1444 وشروط التقديم ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على رابط جامعة شقراء القبول والتسجيل 1444 وشروط التقديم ، كونها من الجامعات العريقة داخل المملكة العربية السعودية كون انه خلال أيام سيوضح معدل القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان عن معدل القبول في جامعة شقراء 1444 ، تابعوا معنا .

جامعة شقراء

هي إحدى الجامعات السعودية الواقعة في مدينة شقراء، وتنتشر كلياتها في عدد كبير من أنحاء المملكة العربية السعودية. تهدف المملكة العربية السعودية إلى بناء كفاءات متخصصة ومتميزة تواكب متغيرات سوق العمل، من خلال توفير برامج تعليمية وبيئة أكاديمية وبحثية جاذبة، بالتنسيق والتعاون مع أنظمة فاعلة وشراكات متميزة، لتحقيق مخرجات تعليمية تنافسية تواكب ذلك. مع التغيرات في سوق العمل.

القبول والتسجيل بجامعة شقراء 1444

أعلنت جامعة شقراء، ومقرها مدينة سقارة، عزمها استقبال طلبات القبول والتسجيل لكل من الطلاب والطالبات من أجل الالتحاق بالجامعة، في المواعيد المعلنة للبنين والبنات. لكل من مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

مواعيد تسجيل جامعة شقراء 1444

كما ذكرنا سابقاً بخصوص القبول والتسجيل في جامعة شقراء، فقد أعلنت الجامعة المواعيد المحددة لعمليات التسجيل والفرز والقبول في العديد من التخصصات التي تقدمها الجامعة، حيث تختلف مواعيد التسجيل لكل من الطلاب والطالبات. عمليتا الفرز (الأول والأخير) وإعلان النتائج، وكذلك آخر موعد لتأكيد القبول، وأخيراً وليس آخراً موعد بدء العام الدراسي في الجامعة للعام 1444 هـ

معدلات القبول بجامعة شقراء 1444

أقرت جامعة شقراء معدلات القبول التي يتم على أساسها قبول الطلاب والطالبات في التخصصات المتاحة داخل الجامعة. هذه النسب كما هو موضح في الجدول التالي

_ النسب المرجحة نسبة معادلة (60٪ ثانوي + 40٪ سعة)

المجموع فوق 80 درجة النسبة المركبة (40٪ ثانوي + 30٪ قدرات + 30٪ جامعي)

مجموع أكثر من 85 درجة عند التقديم لكليات التربية أن تكون نسبة الثانوية العامة 85٪.

شروط التقديم على جامعة شقراء 1444

أقرت جامعة شقراء بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، حيث تتطلب جامعة شقراء بعض الأشياء التي تختلف من طالب إلى طالبات. فيما يلي نوضح لك متطلبات التقديم لكل فئة للانضمام إلى جامعة شقراء في العام الدراسي الجديد 1444 هـ

شروط التقديم على درجة البكالوريوس في جامعة شقراء

شروط التقديم على درجة البكالوريوس في جامعة شقراء موضحة بالنقاط التوضيحية التالية

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم قد أكمل الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها. يشترط أن تكون شهادة الثانوية العامة من المحافظة التي يتم التقديم عليها في جامعة شقراء. تُستثنى من ذلك الخريجين من غير المحافظات “كمرحلة ثانية” إذا توفرت المقاعد، مع ضرورة إثبات انتقالهم إلى مكان إقامة أو مكان عمل ولي الأمر. يجب الحصول على موافقة ولي أمر الطالب للدراسة في مكان جديد بعيدًا عن محل الإقامة.

يجب ألا يكون قد مضى أكثر من خمس (5) سنوات على الشهادة الثانوية. هذا يمكن أولئك الذين لديهم أسباب مقنعة للدراسة.

اجتياز الاختبارات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعة.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

استيفاء جميع الشروط الجديدة المعلنة وقت التقديم.

ألا يكون المتقدم قد فصل من أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

سيتم إلغاء الطالب إذا تم إدخال بيانات غير صحيحة.

اجتياز اختبار القدرات العامة، وهو مطلب رئيسي لجميع المتقدمين.

لن يتم قبول الأفراد الذين يعملون في أي صاحب عمل. ومع ذلك، يمكن قبول الموظفين بالتنسيق المباشر بين إدارة الموظف وعمادة القبول والتسجيل في الجامعة. من الممكن أن يتم قبول الموظف من خلال برامج التعليم الذاتي بموافقة صاحب العمل.



شروط التقديم على الدبلوم بجامعة شقراء

شروط القبول والتسجيل بجامعة شقراء لمرحلة الدبلوم كالتالي

يجب أن يكون لمقدم الطلب تاريخ جيد.

يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا واجتياز أي امتحانات معتمدة من الجامعة.

أن يكون الطالب حاصلاً على دبلوم أو ما يعادله.

يجب تقديم الطلب حسب المحافظة التي تم من خلالها الحصول على الدبلوم. يمكن استبعاد هذا الشرط في المرحلة الثانية، مع ضرورة توفر المقاعد وإحضار وثيقة تثبت الإقامة الجديدة لولي أمر الطالب.

لم يمض على الدبلوم أكثر من (15) سنة. يستثني المجلس الأعلى للجامعة من هذا الشرط الأفراد الذين لديهم أسباب مقنعة.

قد لا يتم قبول الأفراد العاملين في قطاعات العمل، ولكن يتم قبولهم بالتنسيق مع إدارة الجامعة مباشرة. أو يتم قبولهم في برامج التعليم الذاتي بشرط إحضار وثيقة موافقة صاحب العمل.

يجب أن تكون المواد التي درسها المتقدم معادلة من قبل مجلس القسم في الكلية.

يجب ألا يتجاوز عدد المقاعد لهذه الفئة (5٪) من إجمالي المقاعد المتاحة.

شروط التقديم على جامعة شقراء للمبتعثين غير السعوديين

تستقطب جامعة شقراء المبتعثين من غير السعوديين بشرط استيفاء شروط القبول لمرحلة البكالوريوس المذكورة أعلاه، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي سنبينها على النحو التالي

عدم الحصول على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية الموجودة داخل المملكة.

الحصول على درجة البكالوريوس عند التقديم للكليات التالية كليات الهندسة وكليات الحاسبات وتقنية المعلومات.

توافر النسبة المرجحة المعتمدة من الجامعة بشرط أن تزيد على 80٪.

ألا يزيد عمر الطالب عن 25 سنة. وألا يقل عمره عن 17 سنة.

أن يكون الطالب مقيمًا في إقامة نظامية داخل المملكة

شروط التقديم على جامعة شقراء لطلبة الدراسات العليا

شروط التقديم على جامعة شقراء لطلبة الدراسات العليا موضحة في النقاط التالية

أن يكون المتقدم قد أكمل مستوى جامعيًا وحاصلًا على شهادة تفيد بذلك من أي جامعة داخل المملكة أو خارجها بشرط أن تكون معترفًا بها.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية. هناك استثناءات للأفراد الذين حصلوا على منحة دراسية.

للأفراد غير التربويين ؛ يجب أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في التربية أو دبلوم في التربية بعد درجة البكالوريوس.

اجتياز الاختبار الكتابي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

تقديم عدد (2) توصية علمية من أساتذة سبق لهم دراسة المتقدم.

يجب ألا تقل درجة الطالب عن 65٪ في اختبار القدرات الجامعية.

تحقيق النسب المطلوبة لدخول هذه المرحلة، ويتم إبرازها فيما يلي المعدل التراكمي للبكالوريوس 30٪. درجة اختبار القدرات الجامعية 40٪. درجة المقابلة الشخصية أو الاختبار أو كليهما 30٪.



دليل القبول بجامعة شقراء

توفر جامعة شقراء دليل القبول الموحد للتسجيل والقبول في الجامعة، والذي من خلاله توفر آليات التسجيل والشروط التي يجب توافرها في جميع الفئات التعليمية، وكذلك معدلات القبول والعديد من المعلومات الأخرى ذات الصلة، ويمكنك الاطلاع على دليل جامعة شقراء لعام 1444 هـ مباشرة. .

طرق التواصل مع جامعة شقراء

يمكنك التواصل مع جامعة شقراء من خلال العديد من قنوات الاتصال البارزة أدناه

عناوين الجامعة وفروعها “”.

الرقم القياسي 19996.

نموذج الاتصال “”.

خدمة دفتر الهاتف ““.

التواصل مع رئيس الجامعة “”.

مركز الاتصال الوطني (عامر) “.

حساب الجامعة على منصة تويتر “.

حساب الجامعة على LinkedIn ““.

تطبيق الجامعة الذي يمكن تحميله من خلال الروابط التالية

رابط القبول والتسجيل بجامعة شقراء 1444

يمكن للطلاب المهتمين بالدراسة في جامعة شقراء الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص للقبول والتسجيل في الجامعة مباشرة “”، والاطلاع على شروط كل فئة. كما تتيح الجامعة من خلال هذا الرابط الدخول إلى بوابة القبول الموحد لكل فئة والتسجيل إلكترونيًا حسب المواعيد التي تعلنها الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط جامعة شقراء القبول والتسجيل 1444 وشروط التقديم ، و طرق التواصل مع جامعة شقراء ، و دليل القبول بجامعة شقراء ، و شروط التقديم على جامعة شقراء لطلبة الدراسات العليا ، تاريخ و معدلات القبول بجامعة شقراء 1444 .