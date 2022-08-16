رابط جديد لحجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يبحث العديد من الأفراد في جمهورية مصر العربية عن خطوات نحو حجز تقييم سريري للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 ، والتي يتم منحها للأشخاص الذين يعانون من الآثار السيئة للعديد من التهابات الدم المستمرة والأمراض الخطرة ، والهيموفيليا ، والعجز البصري ، وكذلك السمع، وأمراض الرؤية والمرضى الذين يعانون من الحثل الصلب والأقزام والمصابين بالشلل الرباعي.

رابط جديد لحجز الكشف الطبي

أعطت وزارة الصحة المصرية رابطًا آخر لحجز تقييم سريري للحصول على بطاقة إدارة منسقة، والتي تمكن حامليها من الحصول على العديد من المزايا، بما في ذلك “السكن الحكومي، بالإضافة الى العديد من المزايا ، والتقييم المجاني في العيادات، واستبعاد الرسوم ، والاعتبارات” في المدارس ، الاندماج في المؤسسات والكليات، ترتيب 5٪ من عدد الممثلين، استثناء من الالتزامات الجمركية على المركبات ، والاستثناء الجمركي على المركبات المعدة والأدوات التعويضية.

رابط جديد لحجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن اصدار رابط جديد للحصول على الخدمات الطبية الكترونيا وللحجوزات التي تساعد على ترتيب المواعيد والتقليل من الازدحام الذي يحصل في الخدمات المركزية للأماكن الصحية، وأوضحت الوزارة ان اصدار البطاقة سيكون عن طريق طلب الكتروني من الموقع الذي اتاحته الوزارة، وبخصوص ذلك تم العمل على هذه الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي ستصدرها وزارة الصحة المصرية.

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حجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أبلغت وزارة التضامن الاجتماعي عن طلب الاتصال للعمل مع السكان ، حيث أثبتت أنها قادت تقييمًا سريريًا للحصول على بطاقة الإدارات المدمجة ، من خلال تقييم مفيد لتقرير الموقف مع المرشح للتحقق مما إذا كان لديه الحق في الحصول على البطاقة أم لا، يتم الإبلاغ عن النتائج إلكترونياً للمؤهلين لبطاقة الإدارات المدمجة ، في أعقاب الانتهاء من تقنيات التقييم بتوجيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتم الحصول على الرابط من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني عبر محرك البحث قوقل وبهذا سيتم إضافة المعلومات الخاصة بالشخص للحصول على بطاقة التأمين.