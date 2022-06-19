رابط حجز أراضي الاسكان www.hdb-reservation.com عبر بنك التعمير والإسكان

من خلال هذا الرابط www.hdb-reservation.com ، يمكنك الدخول وحجز قطع أراضي بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق قطع أراض جديدة في 10 مدن جديدة مختلفة ، حسب أولوية نظام الحجز عبر الموقع الرسمي لـ بنك الإسكان والتعمير وبالتزامن مع الإعلان عن طرح 3677 قطعة أرض جديدة ، حيث كثرت عمليات البحث مؤخرًا عن الرابط www.hdb-reservation.com من أجل البدء في إجراءات حجز الأراضي المعلنة ، حيث وأوضح من هيئة المجتمعات العمرانية ، عن تخصيص قطع الأراضي السكنية بنظام أولوية الحجز ، وتقديمها إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي www. .hdb-reservations.com ، التي نراجعها بالتفصيل في الفقرة التالية.

حجز قطع سكنية مميزة

نستعرض في الفقرة التالية أماكن عرض قطع الأراضي الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي القسائم السكنية الأكثر تميزًا ، وقطع الأراضي السكنية المتميزة ، وقطع الأراضي السكنية المتوسطة ، والتقديم من خلال الرابط hdb. -reservation.com كما هو موضح بالتفصيل.

المزيد من القسائم السكنية المتميزة لنحو 177 قطعة أرض بمدن مختلفة (أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).

تم طرح عدد 1740 قسيمة سكنية مميزة بعدة مدن مختلفة منها (المنيا الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة “غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة).

طرح قطع أراضي للإسكان المتوسط ​​والتي تعتبر محور الأرض بعدد 1760 قسيمة بالمدن التالية (المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بني سويف الجديدة) .

رابط www.hdb-reservation.com

اعتبارًا من اليوم الأحد 6/19/2022 يبدأ طلب الأرض بنظام الإنترنت بأولوية الحجز ، وسيتم توضيح ذلك على الموقع الإلكتروني والنظام والأسعار والمساحات والأراضي والمدن المعلن عنها عبر الموقع www .hdb-reservations.com التي يتم من خلالها الحجز ، حيث يمكنك الآن بدء إجراءات الحجز كما هو موضح في الخطوات التالية: