رابط حجز تذاكر الفتح والهلال في الدوري السعودي منصة مكاني للحجز WWW.MAKANI.COM

لا يزال رابط حجز تذاكر الفتح والهلال في الدوري ساريًا للجماهير ، عبر منصة حجز التذاكر مكاني ، ويمكن الآن لجميع عشاق الفريقين الدخول وحجز التذاكر قبل نفادها على الموقع ، و وكانت ادارة نادي الفتح قد اعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر عن توافر التذاكر للجماهير واعلنت عن اسعارها سواء لمشجعي الفاتح صاحب المباراة والاستاد والحصة الاكبر من. الجماهير ، أو الضيف الثقيل الهلالي ، الضيف الثقيل على الفاتح ، على النحو التالي: تفاصيل مباراة الهلال والفتح وآلية حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال المنصة الوحيدة التي تتوفر بها التذاكر.

لمزيد من الشفافية في الجولتين المقبلتين 30/29 من دوري المحترفين السعودي قرر الاتحاد السعودي لعب جميع المباريات في يوم واحد ، لذا العب. اتفاق ضد النقابة وفي نفس الوقت الذي قرر فيه الهلال والفتح استقدام حكام أجانب للمباريات المتبقية ليكون هناك أكبر قدر من العدالة في اللقاءات الحاسمة وإحراج حكام السعودية.

رابط حجز تذاكر الفتح والهلال

📢 | تذاكر المباراة! يمكنك الآن حجز تذاكر المباراة # فتح_هلال من خلال موقعي على الرابط التالي 👇🏻 – نادي الفتح السعودي (FatehClub) 18 يونيو 2022

دخول الموقع MAKANI.COM .

. تسجيل الدخول.

أدخل البيانات المطلوبة لإدخال المنصة “البريد الإلكتروني ، كلمة المرور”.

اقرأ البنود والشروط العامة بعناية ، ثم اضغط على “موافق”.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها والكرسي الذي ترغب في الجلوس عليه.

ادفع سعر التذكرة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز.

اطبع التذكرة واحتفظ بها على الهاتف المحمول.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح الجولة 29 من الدوري

تذاكر الأفراد والعائلات 40 ريال. سعر تذاكر المنصة 500 ريال.

توزيع جماهير على استاد الفاتح

⚠️ | تعرف علي: توزيع المدرجات بملعب المباراة

بوابات مخصصة لجمهور الفتح

🔵 بوابات مخصصة لمشجعي الهلال# فتح_هلال pic.twitter.com/RwwTp0Uc1k – غازي حسين (ghazihus) 18 يونيو 2022

العد التنازلي لإغلاق موقع الحجز للجمهور

var countDownDate = new Date("6 23, 2022 20:00:0").getTime();

// Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var distance2 = countDownDate+(1.5*60*60*1000) - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

var days2 = Math.floor(distance2 / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60)) / 1000);

// Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("countdownbeso").innerHTML ="