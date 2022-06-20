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رابط حجز تذاكر الفتح والهلال في الدوري السعودي منصة مكاني للحجز WWW.MAKANI.COM

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

لا يزال رابط حجز تذاكر الفتح والهلال في الدوري ساريًا للجماهير ، عبر منصة حجز التذاكر مكاني ، ويمكن الآن لجميع عشاق الفريقين الدخول وحجز التذاكر قبل نفادها على الموقع ، و وكانت ادارة نادي الفتح قد اعلنت عبر حسابها الرسمي على تويتر عن توافر التذاكر للجماهير واعلنت عن اسعارها سواء لمشجعي الفاتح صاحب المباراة والاستاد والحصة الاكبر من. الجماهير ، أو الضيف الثقيل الهلالي ، الضيف الثقيل على الفاتح ، على النحو التالي: تفاصيل مباراة الهلال والفتح وآلية حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال المنصة الوحيدة التي تتوفر بها التذاكر.

لمزيد من الشفافية في الجولتين المقبلتين 30/29 من دوري المحترفين السعودي قرر الاتحاد السعودي لعب جميع المباريات في يوم واحد ، لذا العب. اتفاق ضد النقابة وفي نفس الوقت الذي قرر فيه الهلال والفتح استقدام حكام أجانب للمباريات المتبقية ليكون هناك أكبر قدر من العدالة في اللقاءات الحاسمة وإحراج حكام السعودية.

رابط حجز تذاكر الفتح والهلال

  • دخول الموقع MAKANI.COM.
  • تسجيل الدخول.
  • أدخل البيانات المطلوبة لإدخال المنصة “البريد الإلكتروني ، كلمة المرور”.
  • اقرأ البنود والشروط العامة بعناية ، ثم اضغط على “موافق”.
  • حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها والكرسي الذي ترغب في الجلوس عليه.
  • ادفع سعر التذكرة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز.
  • اطبع التذكرة واحتفظ بها على الهاتف المحمول.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح الجولة 29 من الدوري

  1. تذاكر الأفراد والعائلات 40 ريال.
  2. سعر تذاكر المنصة 500 ريال.

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