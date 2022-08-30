رابط حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر في موسم الجيمرز 2022 ، تسائل العديد من محبين الفنان رابح صقر حول الطريقة التي تمكنهم من عملية حجز التذاكر الخاصة بالحفل وذلك مع اقتراب موسم الجيمزر ، وتم اعلان رابط الحجز الخاص بالتذاكر عبر الصفحة التي قام بتخصيصها الهيئة العامة للترفيه داخل المملكة العربية السعودية ، ياتي ذلك الحفل ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض لعام 2022 .

حفل الفنان رابح صقر بموسم Gamers

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن انتهاء موسم اللاعبين ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2022 م والذي استمر شهرين كاملين، مشيرة إلى انطلاق حفل أسطوري يجمع نجوم الغناء في الوطن العربي والعربي. العالم، ولعل من أبرز المشاركين في هذا الحفل الفنان رابح صقر، الفنان السعودي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في المملكة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، بالإضافة إلى عدد من الموسيقى العربية والعالمية. النجوم، بما في ذلك “منسق الأغاني المحلي لوش ودي جي الثنائي Warchief و Chindy، بالإضافة إلى ديميتري فيغاس ولايك مايك.”

ما هو موعد حفل رابح صقر في موسم جيمرز

أوضح منظم موسم Gamers موعد حفل الفنان رابح صقر، وهو نفس موعد ختام الموسم الذي استمر 7 أسابيع من الترفيه والترفيه لجميع أفراد الأسرة، حيث من المقرر أن يقام الحفل. الخميس المقبل الموافق للتاريخ (01) سبتمبر 2022 م. أصبح من الواضح أن الحفل سيبدأ في الساعة 730 مساءً ويستمر قرابة 5 ساعات حتى الواحدة صباحاً على مسرح نكست ليفل في مدينة الرياض بوليفارد.

اسعار تذاكر حفلات رابح صقر بالرياض 2022

أوضحت الهيئة العامة للترفيه أسعار حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر لعام 2022 م، في إطار اختتام فعاليات موسم اللاعبين بالعاصمة الرياض

فئة التذكرة سعر التذكرة عادي 250 ريال سعودي VIP (الدائمة) 1000 ريال سعودي علبة 1900 ريال سعودي

حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر بموسم Gamers

يتم حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر ضمن ختام موسم 2022 إلكترونياً باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع Ticket Mix الإلكتروني.

الضغط على حفل الفنان رابح صقر أو الدخول مباشرة “”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

اختر رمز “اشترِ الآن”.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية.

دفع الرسوم من خلال طرق السداد المتاحة.

انقر على أيقونة “تأكيد”.

سيتم الاحتفاظ بالتذكرة لإظهارها عند الوصول.

حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر في موسم Gamers من خلال التطبيق

كما يتيح المنظم إمكانية حجز تذاكر للفنان رابح صقر في موسم الألعاب من خلال تطبيق Ticket Mix على الهواتف المحمولة، وخطوات التسجيل كالتالي

قم بتنزيل التطبيق وتثبيته على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك المسجل مسبقًا، أو قم بإنشاء حساب جديد.

بالضغط على حفل الفنان رابح صقر.

انقر فوق شراء الآن.

دفع ثمن التذكرة عبر أنظمة الدفع المتاحة.

احتفظ بالتذكرة ليتم إبرازها للموظف المسؤول عند الحضور.

شروط حضور حفل رابح صقر بموسم Gamers

هناك بعض الشروط التي يجب اتباعها عند حضور حفل رابح صقر في موسم 2022 للاعبين

السن المسموح له بالدخول هو فوق سن (16) عشر سنوات، ويجب أن يكون لمن هم دون هذا العمر مرافقين.

يجب على الشخص الذي يحمل التذكرة تأكيد تاريخ التذكرة.

إعادة بيع التذاكر لأي سبب من الأسباب ممنوع منعا باتا.

عرض موقع الحفلة عبر إحداثيات خرائط جوجل.

الالتزام بقواعد الآداب العامة.

أسعار تذاكر الحفل تشمل ضريبة القيمة المضافة.

الحضور مطلوب ما يقرب من نصف ساعة قبل الحفلة الموسيقية.

لا يجوز إحضار كاميرات احترافية للحزب، وللجهة المنظمة حق مصادرتها.

لا يمكن إحضار الأطعمة والمشروبات من خارج المكان.

لا يسمح بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

المنظم غير مسؤول عن وفاة أو سرقة أو فقدان أي من ممتلكاتهم، بما في ذلك حامل التذكرة.

رابط حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر موسم 2022 Gamers

يمكنكم التوجه مباشرة إلى رابط حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر في موسم 2022 ميلادي “” والاطلاع على تفاصيل وشروط الحفل، ومتابعة جميع خطوات حجز التذاكر المذكورة أعلاه، ودفع الرسوم إلكترونياً، لإظهار تذكرة المستخدم والتي يجب طباعتها وإحضارها عند حضور الحفل.

رابط حجز تذاكر حفل الفنان رابح صقر في موسم الجيمرز 2022 ، يعتبر الفنان السعودي رابح صقر من أكثر الفنانين الذين حظيوا بشعبة وقاعدة جماهرية كبيرة داخل الوطن العربي ، ويأتي ذلك نتيجة النجاحات المميزة في الاعمال الفنية التي عملة على تقديمها خلال الأوقات السابقة ، كما تعرفنا على اسعار تذاكر حفلات رابح صقر بالرياض 2022 .