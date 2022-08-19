رابط حجز تذاكر سوق المزارعين جدة 2022 وأسعار التذاكر ، في ظل التسائلات التي انتشرت حول التذاكر المتعلقة بسوق الخاص بالمزارعين داخل مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، حيث قام وزارة الثقافة في السعودية باعلان التعاون من فنون الطهي عن الموعد الذي يتعلق بتنفيذ أنشطة المتعلقة بسوق المزارعين في مدينة جدة ، ومن المقرر ان تستمر الفعالية ليومين ، تابعوا معنا .

سوق المزارعين بجدة

أعلنت وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، عن فعاليات سوق المزارعين بجدة، وهو من بين الفعاليات الثقافية المتميزة التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين. والمشروبات، بالإضافة إلى توافر سوق مجهز بمقاعد ومكيفات، كما تحتوي المنطقة على عدة أنشطة وفعاليات أخرى للكبار والصغار، من أهمها الأقسام المخصصة للعب الأطفال وركن القهوة وركن القهوة. مسرح يقدم عروض فولكلورية من التراث السعودي الأصيل.

كيفية حجز تذاكر سوق المزارع بجدة

يمكن حجز تذاكر دخول سوق المزارعين بجدة باتباع الخطوات التالية

توجه مباشرة إلى منصة حجز تذاكر سوق جدة للمزارعين.

انتقل إلى علامة التبويب الأحداث.

تحديد الفعالية المطلوبة وهي (سوق مزارعي جدة).

انقر على خيار الحجز الآن.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك إلى TechMix.

تحديد اليوم المناسب لزيارة السوق.

تحديد عدد التذاكر.

انقر فوق خيار الشراء.

اختر طريقة الدفع المناسبة.

دفع تذكرة الدخول إلى سوق مزارعي جدة.

أكمل الحجز.

شروط حجز تذاكر سوق مزارعي جدة 2022

لدخول سوق المزارعين في جدة، من الضروري التأكد من التزام المنظم بمجموعة من الشروط والقيود. أدناه نراجع هذه الشروط

الأطعمة والمشروبات غير مسموح بها.

الدخول مجاني للأطفال دون سن 4 سنوات.

يتحمل حامل تذكرة الدخول مسؤولية تاريخ الحدث ومكانه ووقته وعمره.

ضرورة الالتزام بالزي المناسب مع مراعاة انظمة الذوق العام.

ستتم مصادرة جميع المواد الخطرة والمحظورة أو المواد التي يراها المنظم أو السلطة الأمنية غير مناسبة أو خطرة أو قد يتم استخدامها بشكل غير صحيح مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمكان.

يوافق حامل التذكرة على التصوير والتقاط مقاطع فيديو ومقاطع صوتية، ويمكن نشرها على الإنترنت.

لا يتحمل المنظم المسؤولية في حالة فقد أو تلف أي من ممتلكات الحاضرين سواء كان ذلك بسبب الحدث أو أي شيء متعلق به.

يجوز للمنظم رفض الدخول أو الخروج من أي شخص يعتبر سلوكه غير أخلاقي بناءً على تقديره الخاص.

التذاكر المباعة غير قابلة للاسترداد ولا يمكن استبدالها أو تعديلها.

إعادة بيع التذاكر ممنوع منعا باتا.

يحق لصاحب الحدث تأجيل أو تغيير التاريخ في أي وقت يريد.

سوق مزارعي جدة تمور 2022

يبدأ موعد سوق مزارعي جدة يوم الجمعة 19 أغسطس 2022 م حتى يوم السبت 20 أغسطس 2022 م، علماً بأن الدخول إلى السوق يبدأ من الساعة 600 مساءً وحتى 1200 صباحاً.

أسعار حجز تذاكر سوق مزارعي جدة

يبلغ سعر حجز تذكرة لسوق الفلاح بجدة 10 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، مع العلم أنه يمكن للأطفال الاستمتاع بالأنشطة ودخول سوق المزارعين بجدة مجانًا إذا كان الطفل أقل من 4 سنوات.

رابط حجز تذكرة سوق مزارعي جدة

يمكن لجميع الأفراد الراغبين في حضور فعاليات سوق مزارعي جدة الذهاب إلى الموقع الإلكتروني عبر TechMix، حيث يمكن معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالحدث، ويمكن حجز تذكرة الدخول بسهولة. نرفق أدناه رابطًا لحجز تذاكر سوق مزارعي جدة “”.

رابط حجز تذاكر سوق المزارعين جدة 2022 وأسعار التذاكر ، يحتوي السوق الخاص بالمزارعين في مدينة جدة على العديد من الانشطة والتي تتعلق بجميع الفئات من كبار السن وصولاً الى الصغار من العمر ، كما سردنا الطريقة التي تتعلق بامكانية الحجز والشروط المتعلقة بها .