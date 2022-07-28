رابط حجز تذاكر مهرجان صيف أبها 2022 ، لقد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على الرابط الذي يتعلق برابط حجز تذاكر مهرجان صيف أبها 2022 ، والذي يقدم من الهيئة الخاصة بالتنمية منطقة عسير والتي أعلنت انطلاق مهرجان أبها للصيف والذي يحمل شعار فوق الجبال ، حيث يمكن لجميع السعودين المشاركة في فعاليات المهرجان .

مهرجان أبها الصيفي 2022

أعلنت هيئة تنمية منطقة عسير، انطلاق مهرجان أبها الصيفي 2022 في منطقة سما أبها. وكشفت هيئة منطقة عسير، خلال مؤتمر صحفي، استعداد المنطقة لاستقبال فعاليات المهرجان، بدعم من بعض الجهات الحكومية في المنطقة، ويمكن للزائر الدخول إلى المهرجان عن طريق حجز التذاكر إلكترونيًا عبر منصة The Spirit of Saudi، والتذكرة. يمكن لحاملي السيارات استخدام 3000 موقف للسيارات يقع في ساحة جامعة الملك خالد.

رابط حجز تذاكر مهرجان صيف أبها

يتم حجز تذاكر مهرجان أبها الصيفي من خلال منصة روح السياحة السعودية في المملكة، ويمكنك الذهاب إلى موقع حجز تذاكر مهرجان أبها مباشرة فوق الجبال “”، ثم اتباع الخطوات الموضحة في الفقرة التالية للتعرف على كيفية الحجز. .

كيفية حجز تذاكر مهرجان صيف أبها

يمكن حجز تذاكر مهرجان أبها الصيفي 2022 باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع الويب الخاص بمنصة “روح المملكة العربية السعودية”.

انقر على أيقونة “احجز الآن”.

انظر أسعار التذاكر للبالغين والأطفال.

انقر لشراء التذاكر.

أدخل عدد التذاكر التي ستحصل عليها للبالغين والأطفال.

انقر على أيقونة الذهاب للدفع.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم اضغط على “التالي”.

أكمل الدفع باستخدام إحدى طرق الدفع المتاحة.

موعد انطلاق مهرجان صيف أبها 2022

قالت هيئة تنمية منطقة عسير، إن مهرجان أبها الصيفي يبدأ اليوم الخميس 28 يوليو 2022 م، وتستمر الفعاليات حتى 24 سبتمبر المقبل 2022 م في منطقة سما أبها. مساحة 126 ألف متر مربع، تضم كرنفالات ومغامرات ومنطقة للأطفال ومراكز تسوق وتجزئة، بالإضافة إلى قرية ترفيهية وفنون.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف رابط حجز تذاكر مهرجان صيف أبها 2022 ، و موعد انطلاق مهرجان صيف أبها 2022 ، و كيفية حجز تذاكر مهرجان صيف أبها .