رابط حجز موعد صندوق التنمية العقاري 1444 ، يتسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على صندوق التنمية العقاري والذي عملت على إنشائه المملكة العربية السعودي لتقديم الخدمات التي تسهل على المواطنين من إمكانية طلباتهم ،ويرجع ذلك لإتمام الإجراءات التي لم يوفرها الصندوق من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، ويجب على جميع تعليمات الوقاية الهادفة إلى الحد من الإصابة بالأمراض المعدية التقيد بها عند زيارة الصندوق العقاري، تابعوا معنا .

صندوق التنمية العقاري

تأسس صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 11 جمادى الآخرة 1394 هـ الموافق 1 يوليو 1974 م، واستمر في تقديم خدماته للمواطنين منذ عام 1995 م الموافق 1975 م دون انقطاع حتى يومنا هذا. يتميز الصندوق بتقديم خدماته العقارية في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المؤسسة دون استثناء إلى دعم التمويل العقاري في المملكة وكذلك زيادة المعروض من المنتجات السكنية.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية

فيما يلي أبرز الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية

خدمة تحديث البيانات يمكننا زيارة الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات المختلفة للمستفيد ومنها تحديث البيانات الشخصية لأصحاب الأحكام الإدارية النهائية بالإضافة إلى تحديث البيانات الشخصية.

خدمات الاستعلام يقدم موقع صندوق التنمية العقارية الكثير من خدمات الاستفسار أبرزها خدمة الاستعلام الشامل التي تمكن المستفيد من الاستفسار عن كافة التفاصيل المتعلقة بخدمات الصندوق.

خدمة المستشار العقاري تم تقديم هذه الخدمة من قبل الصندوق لتقديم أفضل الحلول العقارية الممكنة من خلال فريق من المتخصصين في هذا المجال.

خدمة الاتصال هناك طرق عديدة للتواصل مع الصندوق العقاري في المملكة العربية السعودية، أبرزها التواصل عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص عبر الموقع الرسمي على الإنترنت.

حجز موعد للصندوق العقاري

تم توفير خدمة مواعيد صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بحيث يمكن للأفراد ة وتنفيذ جميع المعاملات المطلوبة دون الحاجة إلى الانتظار لصف طويل. فيما يلي خطوات حجز موعد لزيارة الصندوق العقاري.

خطوات حجز موعد للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية

يمكننا اتباع الخطوات التالية لحجز موعد لزيارة صندوق التنمية العقارية

اذهب إلى موقع الصندوق العقاري.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية من شريط القائمة.

اختر خدمات المواطن من القائمة المنسدلة.

اضغط على خدمة حجز المواعيد.

أكمل تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

اختر الفرع ثم اختر الخدمة المطلوبة.

تابع لاختيار التاريخ المناسب ثم قم بتأكيده.

اطبع الموعد عند الانتهاء من خطوات الحجز.

خذ موعد برنت عند زيارة صندوق العقارات

التسجيل في صندوق التنمية العقارية

يمكننا فتح حساب لصندوق التنمية العقارية من خلال الموقع على شبكة الإنترنت كالتالي

قم بزيارة موقع صندوق التنمية العقارية “” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق إنشاء حساب جديد من نافذة تسجيل الدخول.

أدخل رقم السجل المدني في الحقل المخصص لذلك.

ادخال تاريخ الميلاد كما هو مبين في الرقم القومي.

اكتب رمز التحقق المرئي الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق الزر التحقق من البيانات.

أدخل رقم الهاتف المحمول، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

قم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني.

قم بإنشاء كلمة المرور الجديدة للحساب ثم قم بتأكيدها.

اكتب رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة.

تحقق من البيانات، ثم اضغط على إرسال.

اتبع التعليمات لإكمال عملية التسجيل.

دخول صندوق التنمية العقارية

على المواطنين السعوديين اتباع الخطوات التالية للتسجيل في صندوق التنمية العقارية

اذهب إلى موقع الصندوق العقاري.

انقر فوق تسجيل الدخول من الواجهة.

اكتب اسم المستخدم، ثم أدخل كلمة المرور.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

صندوق التنمية العقارية نسيت كلمة المرور

يمكن للمستفيدين من خدمات الصندوق العقاري تسجيل الدخول على النحو التالي عند نسيان كلمة المرور

اذهب إلى موقع صندوق التنمية العقارية.

انقر فوق تسجيل الدخول، ثم اختر نسيت كلمة المرور.

اكتب اسم المستخدم وأدخل تاريخ الميلاد.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق “التالي”.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إخلاء طرف صندوق التنمية العقارية

يمكننا استخراج إخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية على النحو التالي

تسجيل الدخول في الصندوق العقاري “”.

قم بإجراء التحقق المطلوب من المستخدم.

انقر فوق الخدمات الإلكترونية من شريط القائمة.

حدد خدمات المواطنين ثم انقر فوق إخلاء المسؤولية.

انتظر حتى ظهور الرسالة بتنسيق PDF.

قم بتنزيل الرسالة وحفظها لاستخدامها لاحقًا.

تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية

يمكننا تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

قم بزيارة موقع صندوق التنمية العقارية ““.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على زر الإدخال ثم قم بإجراء التحقق.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر الخدمات الفردية من القائمة المنسدلة.

انقر فوق خدمة تحديث البيانات المطلوبة.

قم بإجراء التحديث المناسب، ثم احفظ التغييرات.

الاستعلام عن طلبات القروض في صندوق التنمية العقارية

يتم الاستعلام عن طلبات القروض على النحو التالي

اذهب إلى موقع الصندوق العقاري.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول من الواجهة.

أكمل تسجيل الدخول والتحقق من الهاتف المحمول.

اختر الخدمات الفردية من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمة الاستفسار الشاملة.

اتبع التعليمات للحصول على تفاصيل القرض.

حاسبة دعم خدمات المواطنين في صندوق التنمية العقارية

حرص صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية على توفير آلة حاسبة تقريبية للدعم، ويمكننا الاستفادة من هذه الحاسبة على النحو التالي

انتقل إلى حاسبة الدعم مباشرة.

اكتب قيمة التمويل في المجال المعد لذلك.

أدخل فترة التمويل بالسنوات.

اكتب قيمة الراتب الشهري للمستفيد.

توافق على الإقرار برؤية إخلاء المسؤولية.

انقر على زر الحساب الأخضر.

عرض تفاصيل الدعم والقسط الشهري.

كيفية التواصل مع صندوق التنمية العقارية

يمكننا التواصل مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بإحدى الطرق التالية

الاتصال بالرقم الموحد يمكن التحدث إلى موظفي خدمة العملاء في صندوق التنمية العقارية عن طريق الاتصال بالرقم 199088 مباشرة لطرح جميع الأسئلة والاستفسارات بالإضافة إلى تقديم الشكاوى.

إرسال الرسائل من Twitter يمكننا الذهاب إلى شبكة Twitter الاجتماعية “” مباشرة للحصول على الدعم الفني من خلال خدمة المراسلة أو عن طريق الردود على تغريدات الحساب.

التواصل عبر البريد الإلكتروني يقوم العديد من المستفيدين من الصندوق العقاري بطرح الأسئلة والاستفسارات وإرسالها إلى فريق خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني [email protected] مباشرة.

رابط حجز موعد صندوق التنمية العقارية 1444

يمكننا الانتقال إلى نظام مواعيد صندوق التنمية العقارية للعام 1444 هـ من خلال الرابط المباشر، ويلزم استكمال تسجيل الدخول للانتقال إلى الخدمة وبدء حجز موعد جديد.

رابط حجز موعد صندوق التنمية العقاري 1444 ، دائماً ما يقوم المواطنين داخل السعودية من حجز المواعيد عبر منصة الالكترونية للصندوق العقاري ، وحيث وضعنا لكم رابط حجز موعد صندوق التنمية العقارية 1444 ، بعد دخولك الى المنصة قم بإرفاق تفاصيل الزيارة وتحديد التاريخ المناسب ثم تأكيد الحجز.