رابط حسابي في الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الارتباط بحساب الضمان الاجتماعي الخاص بي ، وهو ما يمكنك الوصول من خلاله إلى حسابك في الضمان الاجتماعي المطور الجديد والذي أتاحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين من قطع الضمان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم. شروط نظام الضمان الجديد المطورحتى يتمكنوا من الحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي ، ودفع راتب الضمان الشهري ، بعد إجراء استفسار عن نتائج الاستحقاق مع الضمان المطوَّر ، ومن ثم القيام بإجراء الاستفسار عن مبلغ الضمان الاجتماعيباستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة ، والتي تمكن المستفيدين من حساب مدخراتهم الشهرية من الضمان ، وقيمة المبلغ الذي يمكنهم الحصول عليه شهريًا ، مع إمكانية تحديث بياناتهم في الضمان الاجتماعي ، خاصة مع قرار وزارة الإنسان الموارد ، لإتاحة الفرصة لاستقبال مستفيدين جدد ، حتى نهاية أكتوبر المقبل 2022 ، حتى يتمكنوا من التسجيل في الضمان الاجتماعي ، ومن ثم تقديم استفسار حول حساب الضمان الاجتماعي الخاص بي ، من خلال تسجيل الدخول إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، أو من خلال تسجيل دخول مطور الضمان الاجتماعي ، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يمكنك الان التسجيل في الدفعة الجديدة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المنقطعين عن طريق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور باكثر من طريقة سواء من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa. ، أو من خلال الضمان الاجتماعي المتطور. تسجيل الدخول صالح. جميع الطرق متوفرة. ما عليك سوى اتباع تعليمات التسجيل والدخول إلى المنصة. كالآتي:

فتح تطوير رابط منصة الضمان الاجتماعي مباشرة. ثم قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة. ثم ابدأ في إنشاء وإنشاء حساب جديد. ثم اختر النقر فوق “الخدمات الإلكترونية” من القائمة المنسدلة. ثم اختر حماية المعاش التقاعدي. من هناك ، املأ جميع المربعات أمامك بمعلوماتك بدقة. ثم اختر مكتب الضمان الذي ستتلقى من خلاله راتبك الشهري. ثم حدد فئة المستفيدين التي تنتمي. ثم املأ باقي البيانات التي ستظهر أمامك حسب الاختيار السابق. ثم وافق على الشروط والأحكام. وانقر على كلمة إرسال الطلب.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي

إذا قمت بإنشاء حساب جديد في الضمان الاجتماعي ، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية في الموارد البشرية ، يمكنك إجراء استعلام حول أهلية الضمان الاجتماعي ، والتأكد من قبولك واستلام بياناتك ، وأنك بالفعل أحد المستفيدين من الدعم الذي يجيب على سؤال “كيف أعرف أنني مقبول في الضمان الاجتماعي”. من أجل التحقق من الأهلية للحصول على الضمان ، أدخل الرابط حساب الضمان الاجتماعي الخاص بي وأكمل الخطوات التالية: