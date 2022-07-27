رابط حضور الدرس المباشر في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب والمعلمين حول التعرف على رابط حضور الدرس المباشر في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية المنصة التعليمية التفاعلية مدرستي، ليحصل الطلاب على حقوقهم في الدراسة مع الحفاظ على سلامتهم في ظل الظروف الوبائية التي شهدتها المملكة نتيجة انتشار كورونا. وبائي. بما في ذلك عقد الفصول وإنشاء وتقديم الاختبارات.

دروس حية على منصة مدرستي

منصتي التعليمية مرتبطة ببرنامج Microsoft Teams لعقد دروس مباشرة عبر تقنية الاتصال بالفيديو عن بعد، ويمكن للطالب الوصول إلى رابط الدرس بعد تسجيل الدخول إلى المنصة على النحو التالي.

تسجيل حضور الطالب في الجلسة الحية

يقوم الطلاب بتسجيل الحضور في الفصل المباشر من خلال منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “مدرستي” مباشرةً.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.

اتبع التعليمات لتسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

انقر فوق My Table من القائمة الرئيسية.

انقر فوق الدرس من الجدول.

اضغط على الرابط لحضور الدرس.

اختر الاستمرار عبر المتصفح.

انقر فوق رمز الانضمام الآن.

شاهد تسجيل الدرس الافتراضي على Microsoft Teams

يمكن للطالب مشاهدة تسجيل الدرس الافتراضي لمنصة My School عبر Microsoft Teams على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى مدرستي “” مباشرة.

انقر فوق المنهج من الواجهة.

ابحث عن الدرس المطلوب من الجدول.

اضغط على الدرس ثم اضغط على رابط التسجيل.

عرض التسجيل عبر المنصة.

تقارير الحضور والغياب لدروس مدرستي 1444

توفر منصة مدرستي العديد من التقارير التفصيلية حول حضور الطلاب وغيابهم عن الفصول المرئية حسب الجدول الأكاديمي، وفيما يلي طريقة تنزيل بيان الحضور والغياب من قبل المعلم وخطوات استعلام الطلاب عن الحضور والغياب.

قم بتنزيل ورقة الحضور والغياب لدروس منصة مدرستي من قبل المعلم

يقوم المعلم بتحميل ورقة الحضور والغياب لدروس منصة مدرستي على النحو التالي

سجّل الدخول إلى مدرستي “” وابدأ الدرس.

انقر على أيقونة قائمة الحضور.

انقر فوق الزر “خيارات” ثم اختر “تنزيل قائمة الحضور”.

انتظر حتى تنتهي القائمة من التحميل.

الاستعلام عن حضور الطلاب وغيابهم للدروس على منصة مدرستي

يمكن للطالب الاستفسار عن حضور الدروس على منصة مدرستي على النحو التالي

اذهب إلى مدرستي “” وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق التقارير والإحصائيات من القائمة اليمنى.

اضغط على تقارير الحضور والغياب.

رؤية حضور الطالب وغيابه في فصول مدرستي.

خطوات التسجيل المباشر، منصة مدرستي

يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة مدرستي

قم بزيارة موقع “العودة إلى المدرسة”.

انقر فوق تسجيل جديد من القائمة العلوية.

اكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

أدخل رقم الهاتف، ثم انقر فوق “تحقق”.

اكتب الرمز، ثم اضغط على “تحقق”.

عرض بيانات النظام الأساسي عند انتهاء التسجيل.

تسجيل دخول الطالب على منصة مدرستي

يقوم الطلاب بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “مدرستي”.

اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب طالب Microsoft.

اكتب اسم المستخدم في الحقل الفارغ.

انقر فوق أيقونة التالي.

أدخل كلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

رابط حضور الدرس المباشر على منصة مدرستي 1444

من الضروري الذهاب إلى منصة مدرستي التعليمية عبر الرابط لتسجيل الدخول إلى حساب الطالب ثم الانتقال إلى الفصل من خلال الجدول الزمني الذي يمكن الوصول إليه من الشاشة الرئيسية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على رابط حضور الدرس المباشر على منصة مدرستي 1444 ، و كيفية الاستعلام عن حضور الطلاب وغيابهم للدروس على منصة مدرستي ، و تسجيل حضور الطالب في الجلسة الحية .