رابط خدمة سند نقل ملكية السيارة مع الشروط والرسوم 1444 ، تعتبر تلك المسئلة من الأمور التي يتسائل حولها العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والتي عملت الغرفة التجارية التابعة لوزارة التجارة في المملكة على إتاحتها كإحدى الخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها بشكل الالكترونية ، ومن تلك الخدمات التي أتيح للمواطن العمل بها خدمة سند نقل ملكية السيارة عبر الغرفة التجارية ، تابعوا معنا .

خدمة سند ملكية المركبة

تعتبر خدمة نقل ملكية السيارة في المملكة العربية السعودية من الخدمات المتميزة التي توفر القدرة على نقل ملكية السيارة من المالك إلى شخص آخر بسهولة بالغة، وذلك بالذهاب إلى أي معرض سيارات قريب، والموظف المسؤول عن نقل ملكية السيارة. ملكية السيارة من خلال حركة مرور المعاملات، حيث يقوم الموظف بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالشخص المالك للسيارة ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالمشتري وتتم هذه العملية من خلال خدمة سند، وتهدف هذه الخدمة إلى تأمين الحق على المشتري حماية أمواله ونقل ملكية المركبات بسهولة وقانونية ومنهجية والحد من مشكلة بيع السيارات المسروقة أو بيع السيارات بوثائق غير رسمية.

شروط نقل ملكية السيارة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل نقل ملكية مركبة في المملكة العربية السعودية من مالك إلى شخص آخر، وهذه الشروط هي كما يلي

يجب أن تخضع المركبة المنقولة للفحص الدوري الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا تكون قد سجلت أي مخالفات مرورية على المركبة المنقولة.

يشترط عدم وجود مخالفات مرورية على صاحب السيارة والشخص الذي تنتقل إليه ملكية السيارة أي المشتري.

يجب سداد جميع الغرامات والمخالفات المسجلة على السيارة إن وجدت.

يجب أن يكون تأمين المركبة ساري المفعول وقت نقل المركبة من مالكها إلى شخص آخر.

يجب أن تكون رخصة السيارة سارية المفعول وصالحة وقت نقل ملكية السيارة من مالكها إلى شخص آخر.

يجب أن تكون رخصة القيادة لمالك المركبة ورخصة القيادة الخاصة بالشخص الذي سيتم نقل المركبة إليه سارية المفعول.

يجب أن تكون بطاقة الهوية سارية المفعول وصالحة لمالك السيارة والشخص الذي سيتم نقل ملكية السيارة إليه إذا كان كلا الطرفين مواطنين سعوديين.

يجب أن تكون بطاقة الإقامة صالحة لمالك السيارة والشخص الذي سيتم نقل ملكية السيارة إليه إذا كان كلا الطرفين مقيمين.

يجب إحضار جميع المستندات المطلوبة لنقل الملكية، وهذه المستندات هي إيصال دفع المخالفات على السيارة في حالة المخالفات. توثيق عقد البيع بين الطرفين لدى الجهات المختصة، بعد تعبئة نموذج نقل الملكية بالبيانات المطلوبة. تسليم جميع الأوراق التي تؤكد ملكية البائع للسيارة.

يجب دفع رسوم نقل المركبة.

رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية

نوضح أدناه كل ما يتعلق برسوم نقل ملكية السيارة في المملكة العربية السعودية

رسوم نقل ملكية السيارات الخاصة 150 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية السيارات الخاصة 150 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية الميني باص 150 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية سيارات الأجرة 300 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية مركبات النقل العام 300 ريال سعودي.

رسوم نقل الحافلات العامة 300 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية الدراجات النارية 150 ريال سعودي.

رسوم نقل ملكية مركبات الأشغال العامة 300 ريال سعودي.

كيفية نقل ملكية السيارة في السعودية

تتم عملية نقل ملكية المركبة من المالك إلى شخص آخر في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية

التوجه إلى أقرب صالة عرض للسيارات التي تتعامل مع خدمة صك نقل ملكية السيارة في المملكة العربية السعودية.

الذهاب إلى (تم) الخدمة عبر الإنترنت مباشرة “”.

إضافة كافة البيانات اللازمة والمطلوبة لإتمام عملية نقل ملكية المركبة من المالك إلى الشخص الآخر.

تسليم مالك السيارة نسخة من عقد البيع.

تسليم المشتري عقد البيع ونسخة من نموذج نقل ملكية السيارة، حيث أن النموذج هو وثيقة رسمية تمكنه من قيادة السيارة ونقلها داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكنه من السفر خارج حدود المملكة العربية السعودية. المملكة كذلك.

سلّم بائع السيارة مبلغًا من المال ثمن السيارة.

كتابة نموذج نقل ملكية، حيث أن هذا النموذج هو مستند قانوني لنقل ملكية السيارة من المالك إلى الشخص الآخر.

كيفية نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر

يمكن نقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر في المملكة العربية السعودية بسهولة من خلال الخطوات التالية

ذهب البائع إلى منصة أبشر الرسمية مباشرة “”.

انقر فوق “أفراد”

قم بتسجيل الدخول إلى حساب البائع الخاص بك على منصة أبشر.

انقر فوق خيار “الخدمات”، وهو خيار في علامة التبويب خدمات السيارة.

انقر فوق “خدمة مبيعات السيارة” وهو أحد الخيارات المتاحة في القائمة الظاهرة.

انقر على “خدمة عرض السيارة للبيع”.

اختر سيارة من بين السيارات المتوفرة في الجدول.

إضافة سعر المركبة ثم تأكيد السعر.

اضافة رقم هوية المشتري في الفراغ المخصص لذلك (اضافة رقم اقامة المشتري اذا كان مقيما).

تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي) ثم إضافة تاريخ الميلاد.

تحديد نوع بنك البائع من البنوك الموضحة في القائمة.

أضف رقم الحساب المصرفي (IBAN) الخاص بالشخص البائع.

أضف تفاصيل العنوان.

انقر فوق “متابعة”.

وافق على الإقرار، ثم اضغط على “تأكيد”.

العودة لبيع المركبات بعد قبول المشتري.

انقر على “أكمل العملية ونقل الملكية”.

اختيار السيارة التي يريد البائع نقل ملكيتها.

وافق على جميع الشروط والأحكام الموضحة.

انقر فوق “استلام السيارة”.

أضف رمز التحقق المرئي.

انقر فوق إرسال الطلب.

نص استمارة تفويض نقل ملكية مركبة

يمكنك التصريح بنقل ملكية المركبة عن طريق كتابة تفويض رسمي وفق النموذج التالي

رابط خدمة صك نقل ملكية مركبة 1444

توفر خدمة المستندات إمكانية نقل ملكية السيارة بسهولة بالغة عن طريق الذهاب إلى صالة العرض ونقل الملكية من خلال هذه الخدمة التي تعد من أشهر وأهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرفة التجارية في المملكة العربية السعودية. يمكنك الوصول إلى خدمة نقل ملكية السيارة مباشرة “. .

رابط خدمة سند نقل ملكية السيارة مع الشروط والرسوم 1444 ، تعتبر إحدى الخدمات التي عمت وزارة التجارة عبر الغرفة التجارية بإتحاتها للمواطنين ويأتي ذلك الامر بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور ، وتعرفنا على ضوابط و شروط نقل ملكية السيارة في السعودية ، و رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية .