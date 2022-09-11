رابط دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز ١٤٤٤وكيفية الحصول على شهادات الطلاب ،تعتبر أحد أهم المنصات التعليمية الإلكترونية التي طورتها السعودية خلال تفشي فيروس كورونا في السنوات الماضية ،والتي ساعدت على التواصل المتزامن بين الطالب والمعلم والطاقم الإداري كذلك تساعد في عمليات التقييم وسرعتها للطلبة وتنمية المهارات التقنية والتكنولوجية للطالب والمعلم.

منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي أدوات تعليمية تدعم عمليات التعليم وتساهم فِيْ تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة من خلال الخطط الدراسية والدورات والمهارات والقيم والمعرفة، بما يتماشى مع الرؤية الرقمية للمملكة 2030، من بين 100 إلى 1000 سؤال فِيْ جميع الدورات عبر الإنترنت. ومن خلال الرَابِطْ الرسمي. يمكن أن يكون التسجيل جديدًا للطلاب الجدد وأولياء الأمور أيضًا، إلى جانب حَقيْقَة أن منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لدعم المزيد من الطلاب فِيْ مختلف المستويات التعليمية.

كيف أسجل جديدة على منصة مدرستي

يمكن التسجيل فِيْ منصة مدرستي للعام الدراسي الجديد 1444 وفق الخطوات التالية :

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. واختر قائمة العودة إلى المدرسة. بما فِيْ ذلك تحديد تسجيل طالب جديد. وإدخال الرقم الوطني أو رقم الإقامة ورقم الهاتف. تحقق من صحة البيانات المدخلة. أدخل جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها البرنامج لنجاح عملية التسجيل. التحقق الكامل من جميع المعلومات والمستندات المرفقة بالبرنامج حتى تتم عملية التسجيل بنجاح. ثم اختر تأكيد الحساب. فِيْ النهاية، ستتلقى رسالة نصية عن عملية التسجيل الناجحة من خلال منصة مدرستي.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للدخول إلى منصة مدرستي وهِيْ كالتالي :

رَابِطْ تسجيل الدخول منصة مدرستي. اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بمدرستك. ثم يجب عليك كتابة بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. أدخل اسم المستخدم. أدخل المعلومات التي يطلبها البرنامج لإتمام عملية التسجيل. وانقر فوق تسجيل الدخول. ومن ثم الوصول إلى الصفحة الرئيسية لتتمكن من استخدام الخدمات التي توفرها المنصة.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للآباء

الرجاء تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. انقر للدخول إلى منصة مدرستي للآباء الذين لديهم حساب نور. أدخل بيانات نظام نور وهِيْ الاسم وكلمة المرور. ثم انقر فوق الزر “التالي” على الصفحة. بعد ذلك، ستظهر الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي. أخيرًا، تتم عملية تسجيل الدخول إلى منصة My School باستخدام حساب الوالدين.

إجراءات الحصول على شهادات الطالب برقم الهوية

بعد التعرف على إجراءات استخراج النتائج من منصة مدرستي 1444 هـ، وفق الخطوات التالية :

يزور منصة نور.

تسجيل الدخول من الوصول الموحد الوطني.

أدخل رقم المعرف الخاص بك فِيْ حقل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك فِيْ المساحة الفارغة.

انقر فوق زر تسجيل الدخول لإكَمْال عملية التحقق.

حدد الزر بحث عن التقارير وانقر فوق المزيد من التقارير.

انقر على زر الإشعار الأكاديمي لرؤية النتائج.

رابط دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز ١٤٤٤وكيفية الحصول على شهادات الطلاب كذلك تساعد المنصة على الابتعاد عن مشاكل الفاقد التعليمي التي يتعرض له الطلبة بالإضافة الى حصول كل طالب على صفحة خاصة به يتوفر خلالها الاختبارات الإلكترونية والتكليفات المنزلية.