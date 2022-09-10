رابط دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت services.paci.gov.kw ، قد اثار خلال الساعات الماضية العديد من التسائلات من قبل العديد من الأفراد المقيمين داخل دولة الكويت حول معرفة الطريقة ورابط الذي يساعدهم على العمل على دفع الرسوم الخاصة بالبطاقة المدنية المعروفة للحصول على الاقامة في دولة الكويت ، وجاءت تلك التسائلات ، نظرًا لأهميتها حيث يتم استخدامه في العديد من المعاملات الحكومية في دولة الكويت، سنتعرف على رابط دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت 2023 ، تابعوا معنا .

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تؤدي الهيئة العامة للمعلومات في المجتمع المدني عدة مهام. يمكن تحديد مهام الخدمات الإلكترونية إلكترونيًا. تقدم الهيئة العديد من الخدمات المتميزة للمواطنين والمقيمين في الكويت. ومن أبرز هذه الخدمات إضافة إصدار وتجديد البطاقة المدنية، بالإضافة إلى خدمات تسليم البطاقة المدنية

دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت 2023

يمكن دفع رسوم البطاقة المدنية في دولة الكويت على النحو التالي

انتقل إلى موقع إصدار البطاقة المدنية في الكويت “”.

تحديد الانتقال لتعريف الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة.

دفع ثمن اصدار البطاقة المدنية في الكويت.

اضغط على خيار دفع رسوم الخدمة.

اكتب الرقم المدني للعميل.

اضغط على الخيار للاستعلام عن البطاقة المدنية.

تحديد سعر الرسوم المقدرة بـ 5 دنانير كويتية.

متابعة خطوات السداد من خلال البوابة الإلكترونية. ك-نت.

كيفية دفع رسوم البطاقة المدنية في الكويت

تم تحديد طريقة دفع رسوم البطاقة المدنية في الكويت، ويتم ذلك بطريقة سهلة ومبسطة وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت ““.

تحديد الخدمات الإلكترونية من موقع الهيئة.

تحديد الرقم المدني للعميل.

انقر فوق خيار الاستعلام لتحديث معلومات البطاقة المدنية.

انقر فوق خيار خدمات الدفع لرسوم البطاقة المدنية.

قم بتدوين رقم معلومات الدفع الإلكتروني عن طريق k-net.

أنت مدين برقم الدفع ومعلومات الهوية المدنية.

تم التسديد.

استعلام عن موقف البطاقة المدنية بوابة الكويت

يمكن الاستعلام عن موقف البطاقة المدنية من بوابة الكويت من خلال الخطوات التالية

تحديد موقع سلطة المعلومات المدنية “”.

انقر فوق خيار الخدمات الإلكترونية من الشريط العلوي.

تحديد خيار خدمة دفع الرسوم من خلال خيار الخدمات العامة.

تحديد الرقم المدني للحقل المخصص له.

اضغط على خيار الاستعلام لمعرفة الرسوم المستعجلة.

تحديد الإشارات التي تظهر على الشاشة لتعويض التكاليف.

رابط دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت services.paci.gov.kw

يسمح موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لجميع المواطنين والمقيمين على الأراضي الكويتية بدفع رسوم البطاقة المدنية في الكويت من خلال الموقع الرسمي التالي “.

رابط دفع رسوم البطاقة المدنية الكويت services.paci.gov.kw ، اتاحت الهيئة العامة للمعلومات التي تتبع لدى وزارة الداخلية على إمكانية دفع الرسوم الخاصة ببطاقة الاقامة المدنية واجراء العديد من الخدمات بشكل الكتروني ، جاء ذلك ضمن التقدم التكنولوجي لتوفير الوقت والجهد على المواطنين .