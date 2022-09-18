رابط شراء تذاكر عرض “ثروة وطن” في اليوم الوطني السعودي الـ 92 أطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض الفنية المتميزة التي تحمل اسم “ثروت وطن” في الرياض، حيث وتأتي الفعاليات والأنشطة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ 92 والمقرر إقامته على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والتي سنتعرف من خلالها على عروض “ثروت وطن” ونتعرف على كيفية لشراء تذاكر عرض “ثروت وطن” بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.

ما هو اليوم الوطني السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي في 23/9 من كل عام بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز الذي أنقذ المملكة من الضياع والتشتت، وساهم في – ضم وتوحيد الأراضي العربية لتكون دولة واحدة مستقلة وقوية. صدور المرسوم الملكي رقم 2716 للملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود في 17 جمادى الأولى 1351 هـ بإعلان تحول الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى الاسم الحالي ” المملكة العربية السعودية.” مع هذه الذكرى السعيدة، يتم الاحتفال بذكرى تأسيس المملكة سنويًا. المملكة العربية السعودية.

فعاليات اليوم الوطني السعودي 1444

تستعد المملكة العربية السعودية لتقديم سلسلة من العروض والفعاليات الوطنية الكبرى، حيث تأتي هذه الفعاليات والعروض ضمن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، حيث من المقرر أن تقدم عروض جوية وبحرية ملهمة يشرف عليها. القطاعات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى فقرات لعرض الألعاب النارية التي ستتألق في سماء العاصمة على مدار يومين احتفالاً باليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى تقديم مسيرات عسكرية، وعدد من الأنشطة والأنشطة الفنية والغنائية، و ومن المقرر تقديم عروض السيرك المتجولة على مسرح الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض تحت عنوان ثروة أمة والمقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.

أبرز ثروات الوطن باليوم الوطني السعودي 92

يعتبر عرض ثروة الوطن في اليوم الوطني الـ 92 السعودي من العروض والفعاليات المتميزة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض. جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر حساب على منصة تويتر أنه قدم ثروة الوطن التي ستكون متميزة ومختلفة عن المعتاد. وحث جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية الراغبين في حضور الحفل كما طالبهم بالإسراع بحجز التذاكر للاستمتاع بالعرض الذي لا بديل له.

حجز تذاكر عرض ثروة وطن 92 اليوم الوطني السعودي

يتوفر حاليا حجز تذاكر عرض ثروة وطن بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ أنه من الممكن الاستفادة من عروض سيرك دو سوليه عن طريق حجز التذاكر على Ticketingboxoffice حيث الوطن يتوفر Revolution في الرياض عبر الحجز والشراء عبر الإنترنت، والاستمتاع بالعروض والفعاليات المجدولة المقدمة خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي في العاصمة الرياض.

موعد عرض ثروة الوطن باليوم الوطني السعودي 92

يبدأ موعد عرض ثروة الوطن باليوم الوطني السعودي 92 سيرك دو سوليه، والذي سيقام ضمن فعاليات ومناسبات اليوم الوطني السعودي الـ 92 بالرياض، يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر.، 2022 م، علما أن العرض سيستمر لمدة أربعة أيام، وينتهي في 24 سبتمبر 2022 م. ويبدأ العرض الساعة 800 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.

سعر تذاكر اليوم الوطني السعودي

تبدأ أسعار تذاكر عرض “ثروة وطن” باليوم الوطني السعودي 92 من 25 إلى 175 ريالاً سعودياً، حيث جاء ذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للترفيه في السعودية التي حددت سعر تذكرة العرض. المقرر إقامته على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والمقرر إقامته في 21-24 سبتمبر 2022 م، وتم تحديد فئات التذاكر على أساس المقاعد والفئات التي تناسب الجميع.

كيفية حجز تذاكر اليوم الوطني السعودي 92 عرض ثروة وطن 1444

بالإمكان حجز تذاكر عرض “ثروة وطن” في اليوم الوطني السعودي الـ 92، حيث يسهل الحجز عبر سيرك دو سوليه المقرر عرضه في العاصمة السعودية الرياض وتحديداً على مسرح الأميرة. جامعة نورة بنت عبد الرحمن. فيما يلي نستعرض خطوات حجز تذاكر عرض اليوم الوطني السعودي.

انتقل مباشرة إلى موقع حجز تذاكر عرض “ثروة وطن” “”.

تحديد عرض ثروة الوطن من قبل سيرك دو سوليه.

انقر فوق خيار شراء تذكرة.

حدد فئة التذكرة.

اختر المقعد المناسب.

حدد عدد التذاكر وانقر على خيار شراء تذكرة.

انقر فوق متابعة بعد ة سعر التذكرة.

سجّل الدخول إلى منصة Tickingboxoffice أو افتح حسابًا جديدًا.

كتابة معلومات طريقة الدفع ودفع قيمة التذكرة إلكترونياً.

رابط شراء تذاكر عرض “ثروة وطن”

قدمت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله شراء تذاكر عرض ثروة وطن في الذكرى الـ 92 لليوم الوطني السعودي، حيث يمكن لجميع الأفراد والمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية الاستمتاع عروض ثروة وطن من خلال شراء التذكار إلكترونياً عبر الرابط التالي

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا، وتعلمنا من خلاله رابط شراء تذاكر عرض ثروة الوطن في اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين. كما تعرفنا على أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 92. ثروة وطن الوطن السعودي 92 تذكرة.