“رابط شغال” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول الترم الثاني عبر بوابة التعليم الفني nategafany.emis.gov.eg برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، الجولة الأولى من الفصل الدراسي الثاني ، عبر بوابة التعليم الفني nategafany.emis.gov.eg مع رقم المقعد. وهذا ما سنستعرضه معكم ، فنتيجة الدبلومات الفنية هي ما يبحث عنه طلاب الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية والفنية الفندقية ، حتى يتم التعرف عليهم على نتيجة الفصل الثاني ، وهذا للثلاث. – نظام العام وخمسة أعوام كذلك ، حيث تم الانتهاء من الامتحانات في بداية شهر يونيو 2022 ، واجتازت الامتحانات بأمان دون أي شكاوى من الطلاب ، مما يشير إلى عدم وجود صعوبة في أداء الامتحان ، وكان الاختبار اتخذت في خضم الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار الأمراض ، والآن من خلال هذا المقال نعرض لكم متى ستظهر النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الجولة الأولى من الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الفني

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال التصحيح للشهادات الفنية ما زالت جارية داخل الضوابط ، بحيث يقوم كل مدرس بعمله على أكمل وجه وأدق حتى لا يحدث خطأ أثناء التصحيح ، لذا فإن النتيجة المتوقعة ليكون في بداية شهر يوليو المقبل ، حيث أوضح الدكتور مجاهد أن سبب تأخير النتيجة هو في مصلحة الطالب ، وذلك من أجل التحقق من الدقة في تحديد الدرجات بحيث يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها. والآن نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية في كافة الأقسام التجارية والصناعية والزراعية.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلوم الفني الفصل الثاني 2022