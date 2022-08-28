رابط صندوق التنمية العقاري تسجيل الدخول ، يتسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على صندوق التنمية العقاري والطريقة التي تمكنهم من التسجيل ، والذي عملت على إنشائه المملكة العربية السعودي لتقديم الخدمات التي تسهل على المواطنين من إمكانية طلباتهم ،ويرجع ذلك لإتمام الإجراءات التي لم يوفرها الصندوق من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، ويجب على جميع الاشخاص اتباع التعليمات الوقاية الهادفة إلى الحد من الإصابة بالأمراض المعدية التقيد بها عند زيارة الصندوق العقاري، تابعوا معنا .

صندوق التنمية العقاري

تأسس صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم “م / 23” بتاريخ 11/6/1394 هـ الموافق 7/1/1974 م. بدأت نشاطها عام 1395 هـ أي بعد عام من إنشائها. المملكة، بتوافر رأس مال يساوي 250 مليون ريال، ثم زاد ليصل إلى 82 مليارا و 769 مليون ريال سعودي. يقع المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض ويديره وزير الإسكان ماجد الحقيل. يرتبط الصندوق بـ 40 فرعًا ومكتبًا منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتتوزع خدماته في أكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز وهجرة في جميع أنحاء المملكة.

شروط التقديم على صندوق التنمية العقارية

فيما يلي شروط الانتفاع من صندوق التنمية العقارية

يجب أن يكون لدى المستفيد دخل مالي مستقل.

ألا يمتلك المتقدم أي أصول مالية تزيد عن 5 مليارات ريال سعودي.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر المتقدم عن 25 سنة.

لا توجد عقارات باسم أحد أفراد الأسرة خلال 12 شهرًا من تاريخ الطلب.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا نظاميًا داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن (12) شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.

يعفى مقدم الطلب من الدفع في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

كيفية التسجيل في صندوق التنمية العقارية

على المواطنين الراغبين في الحصول على قروض مدعومة من الصندوق أولاً التسجيل في الصندوق باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع صندوق التنمية العقارية “”.

اضغط على التسجيل للتسجيل في البوابة الإلكترونية للصندوق.

اكتب البيانات الشخصية المطلوبة المتعلقة بالدخل والأسرة، ويجب أن تكون مكتوبة كاملة وصحيحة.

ثم اتبع الخطوات المطلوبة لإتمام التسجيل.

قم بتفعيل الحساب للتأكد من إتمام عملية التسجيل بنجاح.

والآن يمكن التعرف على خدمات الموقع بسهولة.

مستندات الدخل والدخل الإضافي لطلب القرض المدعوم

في النقاط التالية، نتعرف على الدخل ووثائق الدخل الإضافية المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على قرض مدعوم

إرسال نموذج طلب مكتمل وموقع.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية ونسخة من البطاقة العائلية إن وجدت.

تسليم مستندات المستفيدين من الصندوق العقاري.

شهادة تعريف مع تفاصيل الراتب من جهة العمل بتاريخ حديث.

تقديم كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر.

إرسال نموذج الخصم المباشر مع التحقق من التوقيع من قبل البنك.

دفع رسوم التقديم لبرنامج مساكن 200 ريال سعودي.

إحضار مستند يوضح طبيعة دخل الاستثمار.

إرسال المستندات التي توضح الدخل الإضافي (مثل عقود الإيجار).

كشف حساب بنكي لآخر سنتين.

المستندات المطلوبة للحصول على صندوق التطوير العقاري

في النقاط التالية نتعرف على المستندات المطلوبة المتعلقة بالحصول على العقارات

نسخة من سند العقار المطلوب موقع من العميل ولا يزيد عمر العقار عن 20 سنة.

نسخة واضحة من رخصة البناء.

نسخة من سند الملكية موقع من البائع.

رسم تخطيطي واضح لموقع العقار المراد شراؤه.

نسخة واضحة من سند الملكية موقعة من العميل.

نسخة من هوية مالك العقار المراد شرائه.

خدمات صندوق التنمية العقارية للمواطنين

الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية هي كالتالي

قروض الإسكان المدعومة.

إصدار الفواتير.

أوامر مفعلة أو ملغاة أو مخفضة.

تعديل البيانات الشخصية.

تقديم الاستشارات بالاشتراك في الخدمة.

فرص شراء عقار من الوزارة.

استعلم عن رقم تعريف صندوق التنمية.

صندوق الاستعلام عن السجل المدني للتطوير العقاري

لمعرفة كيفية الاستعلام عن رقم السجل المدني في صندوق التنمية، يجب اتباع الخطوات التالية

دخول الصفحة الرئيسية للصندوق العقاري.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ابحث عن أيقونة الاستعلام وانقر عليها.

تسجيل الرقم الخاص في الحقل الموضح في السجل المدني، ثم الضغط على “استفسار”.

يتنقل الموقع إلكترونيًا إلى بيانات العميل، ويتعرف على حالة رفض الطلب أو قبوله. في حال الموافقة على الطلب، يرجى التوجه إلى أقرب فرع للصندوق العقاري لمعرفة باقي الإجراءات.

تحديث البيانات الشخصية لصندوق التنمية العقارية

هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في تعديل بياناتهم الشخصية، ويمكنك التعرف على كيفية التحديث من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية لموقع الصندوق.

اختر من قائمة الخدمات رمز خدمات المواطن.

اختر أيقونة تحديث البيانات الشخصية.

تظهر صفحة جديدة يتم من خلالها تسجيل الدخول إلى حساب الصندوق.

بعد ذلك تظهر صفحة البيانات الشخصية وحقول تسجيل البيانات المطلوبة.

انقر فوق زر التحديث في أسفل الصفحة لتحديث البيانات.

تحديث رقم الحساب المصرفي من صندوق التنمية العقارية

لتحديث رقم الحساب المصرفي أو رقم IBAN الخاص بصندوق التنمية، يجب اتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية لموقع الصندوق.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

تحديد خدمات المواطن بقائمة من الخدمات.

اختر خدمة تحديث رقم الحساب المصرفي.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

تظهر صفحة تحتوي على تفاصيل الحساب المصرفي وسجل رقم IBAN الخاص، وبعد ذلك يتم النقر فوق كلمة (تحديث) أسفل الصفحة حتى تكتمل عملية التحديث.

مشاكل تحديث بيانات صندوق التطوير العقاري

من الممكن مواجهة بعض المشكلات الفنية التي تحدث أثناء تحديث معلومات الحساب الخاص. في هذه الحالة، يجب على التواصل مع فريق دعم الصندوق الرد على الرقم الخاص 199088، أو التواصل على حساب “تويتر” الخاص بهم، بإرسال رسالة، أو الرد على تغريدة الفريق، ليتم الاتصال بفريق الدعم وتقديم المساعدة في حل المشكلة.

الاستعلام عن رقم عقد الصندوق

يوفر صندوق التنمية العقارية ميزة معرفة رقم العقد من الرقم التعريفي باتباع الإجراءات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لهذا الصندوق.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة خدمات المواطن، ثم انقر على كلمة “اعرف دورك”.

أضف رقم تعريف الصندوق، ثم ستظهر صفحة جديدة تظهر جميع البيانات المتعلقة بالعقد الخاص بهذا الصندوق.

يمكن الإجابة عن أي أسئلة أخرى عن طريق الاتصال برقم الاتصال المباشر للصندوق وهو 199088.

رابط الدخول لصندوق التنمية العقارية

لتسجيل الدخول إلى صندوق التنمية العقارية، انتقل إلى الرابط الرسمي للصندوق “”. ثم انقر فوق أيقونة “تسجيل الدخول” وأكمل تسجيل الدخول من بوابة Nafuth.

رابط صندوق التنمية العقاري تسجيل الدخول ، هو من الخدمات ذات الاهمية داخل المملكة ، ويتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمه وزارة الشوؤن البلدية والقروية والاسكان ، مما تساعد الأشخاص من ذو الاحتياجات والدخل المحدود .