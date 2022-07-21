رابط طباعة شهادة دورة تدريبية وطريقة التسجيل، يوجد مجموعة كبيرة من المعلمين الجدد المبتدئين في المملكة العربية السعودية الذين يبحثون عن رابط لطباعة شهادة دورة تدريبية حتى يستطيعوا من طباعة الشهادات لطلابهم على الوجه المطلوب منهم وهذه الرابط يعتبر من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتطوير الكفاءات لديها لاخراج جيل متعلم ومثقف وذلك عن طريق تقديم كل الخدمات التي تؤدي الى ذلك في مقالنا هذا سوف نتحدث عن هذا الموضوع.

رابط لطباعة شهادة دورة الدراسية

سعت المملكة العربية السعودية في سعيها للارتقاء من مستوى المعلم السعودي إلى تقديم دورة تدريبية. هذه الدورة تحسن من مستوى المعلم وتتم متابعتها في الصيف.

تعتبر هذه الدورة التدريبية عملاً إضافياً يقوم به المعلم لرفع مستواه. شهادة الدورة التدريبية لها مستويات. يحصل كل معلم على المستوى الذي وصل إليه حسب خضوعه للاختبارات.

لكي يتمكن الفرد من حضور الجلسات العلاجية المخصصة من الدورة التدريبية، تم تطوير نظام من خلال إنشاء نظام يسمى التدريب الصيفي الذي تم تخصيصه للمعلم.

اختيار طباعة الشهادة التعليمية من الدورة التدريبية يكون من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية للطلاب.

في هذه الأيام، أنهى طلاب الدورة تعليمهم في المرحلتين الأولى والثانية وسيدرسون للمرحلة الثالثة هذا الأسبوع.

كما يجب أن يكون لدى الشخص فكرة عن الدورة التي سيدرسها حتى يتمكن من اجتياز امتحانات برنامج التعليم المهني، وهذه هي المرحلة الثانية من الدورة التدريبية.

بينما في المرحلة الثالثة من التدريب الصيفي من الدورة التدريبية، يدرس المعلمون الدروس التي شرحوها من قبل حتى يصلوا إلى أعلى كفاءة في مجالهم.

كما يتم تقييم مستوى المعلم حتى يحصل على طباعة شهادة الدورة من خلال الإنترنت، وهو أن المعلم يحضر بانتظام الدروس التي يتم تقديمها على المنصة.

كما يتم التسجيل للدورة التدريبية الصيفية من خلال الموقع الرسمي للتطوير المهني أو من خلال نظام نور من خلال تحديد البرامج التي يختارها المعلم والدورة التي يتدرب فيها.

ما هي منصة التعلم الصيفية للدورة

تهدف منصة التدريب الصيفي الإلكترونية إلى تقديم دورة تدريبية للمعلمين عند دخولهم الرابط لطباعة شهادة الدورة التدريبية لزيادة كفاءة المعلمين.

أيضًا، تعد الدورة التعليمية المكثفة للمعلمين نوعًا من منصات التدريب الصيفية المقدمة. يجب على المعلم التحقق من كل ما تقدمه منصة التدريب الصيفي قبل طباعة الشهادة.

الشروط التي يجب ان تكون موجودة لطباعة شهادة التدريب الصيفي

يجب على أي شخص يرغب في الحصول على الشهادة أن يكون مسجلاً في البرنامج التدريبي كمتدرب.

أن يكون متابعًا جيدًا لجميع الدورات التي يقوم بها البرنامج التدريبي على الأقل بنسبة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة من نسبة الحضور.

يجب أن يكون المحاضر قد اطلع على نظام الدورة الذي ينوي طباعة الشهادة من أجله.

كما يجب أن يكون ملتزمًا تمامًا بحضور التدريب بانتظام حتى لا يلجأ إلى ة التدريب مرة أخرى.

كيفية طباعة شهادة التدريب الصيفي

ادخل على الرابط لطباعة شهادة الدورة التدريبية واختيار موقع التدريب الصيفي.

هذا هو الرابط الذي يتم من خلاله اختيار جلسة الصيف

كما يمكن للمدرس تحميل تطبيق التدريب الصيفي لمتابعة كافة المعلومات الخاصة بالتطبيق.

يمكن للمدرس أيضًا تسجيل الدخول إلى منصة التدريب الصيفية من خلال نظام نور.

ينقر المتدرب على البرنامج الذي تقام فيه الدورة التدريبية الصيفية.

في كل خطوة يتم تقييمها وعرضها من قبل المعلم، يجب عليه النقر فوق كلمة “تفاصيل” لاجتياز مرحلة تقييم البرنامج للحصول على طباعة شهادة الدورة.

يجب على المعلم أيضًا تقييمه لنظام الدورة الصيفية.

يتم بعد ذلك النقر فوق نموذج الطباعة حتى يتمكن المعلم من طباعة شهادة الدورة.

معلومات حول منصة التطوير المهني التي يتلقاها المعلم من خلال رابط المنصة

بينما منصة التطوير المهني في المملكة العربية السعودية التي يجب على المعلم زيارتها خلال الدورة التدريبية الصيفية من أجل رفع مستواه التعليمي.

من خلال منصة التطوير المهني، تقدم وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية دورات أخرى في عدة مجالات، بما في ذلك مجال الرياضة والقيادة والتعليم الأسري.

من خلال منصة التطوير المهني التربوي يستطيع المتدرب بعد استكمال مراحل التعليم ورفع كفاءته في التدريس للطلاب الحصول على طباعة شهادة التدريب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة التعليم المهني التربوي

التعليم المهني في المملكة العربية السعودية هو فرع للدورة التدريبية تمكن المعلم من طباعة شهادة الدورة التدريبية بعد حصوله على مستوى تعليمي عالي.

يتوجب على المتدرب الدخول إلى الرابط لطباعة شهادة الدورة التدريبية من خلال نظام نور الإلكتروني، ولا يجوز له إنشاء حساب جديد له.

رابط لطباعة شهادة دورة تدريبية

بإدخال هذا الرابط، سينقر المعلم على كلمة “تسجيل الدخول”.

يكتب المعلم اسمك وكلمة مرورك إلى نظام نور.

يجب إعادة كتابة الكلمة المرئية ثم تسجيل الدخول.

من هنا، يجب على المعلم الذي يريد أن يتدرب أن يختار المجال المحدد الذي يريد أن يقوم بالدورة التدريبية فيه.

ينقر المعلم على البرنامج التدريبي الخاص به.

يقوم المتدرب بالضغط على أيقونة نعم ليتمكن من استكمال تسجيل الدخول إلى منصة التطوير المهني التعليمي.

مجالات نظام التدريب الصيفي للمعلمين 2022

ومن المجالات التي تم توفيرها من خلال وزارة التربية والتعليم في هذه الدورة لهذا العام المجالات التالية

المناهج وطريقة التدريس.

اللغات ومنها العربية والصينية والإنجليزية.

دراسة القرآن الكريم والتربية الإسلامية.

التعليم المستمر وتعليم الكبار.

التوجيه والإرشاد.

المناهج وطريقة التدريس.

أهمية التطوير المهني للتدريس الصيفي 2022

تهتم وزارة التربية والتعليم في المملكة بهذا التدريب بشكل كبير من أجل منح المعلم مؤهلًا عاليًا يعود بالفائدة على الطلاب والطالبات. هذا كل ما ترغب فيه وزارة التربية والتعليم هو خلق أجيال متميزة.

يتم التسجيل من خلال بوابة التطوير المهني التربوي وهي بوابة إلكترونية يدخل فيها المعلم السعودي لرفع مهاراته في مجال التدريس، ولكن يجب الالتزام بالشروط التالية

يجب أن يكون اختيار البرنامج التدريبي مناسبًا للمجال الذي يتخصص فيه المعلم في التدريس.

كما يجب على المتدرب الالتزام بحضور جميع الدورات التدريبية.

عدم حضور أكثر من برنامج تدريبي في اليوم.

أن يصل مستوى المتدرب إلى أربعة برامج تدريبية في جلسة تدريبية صيفية واحدة.

يسمح بتسجيل الدخول من خلال بوابة التطوير المهني التربوي في كل جلسة مع عدد معين من المعلمين من خمسين إلى مائة معلم.

يجب اتباع الخطوات التالية عند التسجيل في بوابة التطوير المهني التربوي

يجب عليك البحث عن الصفحة الرئيسية لبوابة التطوير المهني التربوي للدورة التدريبية 2022 والنقر على الرابط التالي

يمكن للمتدرب تسجيل الدخول بعضوية جديدة أو عضوية قديمة.

اختر برنامجك التدريبي.

معرفة عدد ساعات التدريب التي يجب الالتزام بها وأوقات الحضور.

ثم يكتب المعلم البيانات المطلوبة له.

ناقشنا في هذا المقال الذي كان بعنوان رابط طباعة شهادة دورة تدريبية وطريقة التسجيل كل ما هو يتعلق بهذا الموضوع الذي يتحدث عن رابط الدراسة في المملكة العربية السعودية الذي يساعد الكثير من المعلمين المبتدئين من العمل على خدمة الطلاب في المدارس نتمنى لكم التوفيق في التعليم والتدريس.