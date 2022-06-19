رابط فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين عن طريق النفاذ الوطني 1443

رابط فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين من خلال الحساب الجاري لمصرف الراجحي الذي يمكنكم فتحه بكل سهولة دون تجاوز باب منزلك حيث يمكنكم فتح حساب مع مصرف الراجحي عبر موقع البنك ومن خلاله يمكنكم فتح حساب يمكن أن تدير أموالك بفعالية وسهولة ، مثل ؛ التحويل من الفيزا إلى حساب الراجحي الجاري ، كذلك طريقة شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحي. و أيضا استعلام عن مدفوعات مكتب العمل من الراجحي ، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يمكنك القيام بها من خلال حسابك الجاري ، حيث تسهل قنوات الراجحي المصرفية القدرة على تنفيذ هذه العمليات لإدارة الأموال على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم. إصدار بطاقة مدى للصراف الآلي. إذا كنت تتساءل هل يمكن للمقيم فتح حساب في مصرف الراجحي؟ او كيف افتح حساب في مصرف الراجحي للأجانب؟ أم يحق لي فتح حسابين في مصرف الراجحي؟ يمكنك تعلم كل هذا بسهولة في الأسطر التالية.

مزايا فتح حساب جاري عبر الإنترنت

إذا كنت تتساءل “كيف يمكنني فتح حساب مع مصرف الراجحي؟” لا شك أن الأهم هو معرفة المزايا والتسهيلات التي تتيح لك فتح حساب جاري عبر الإنترنت من الراجحي ، وذلك على النحو التالي:

يمكنك فتح حساب الراجحي عبر الإنترنت بسهولة من أي مكان وفي أي وقت.

يمكنك أيضًا تحديد الفرع الذي ترغب في التعامل معه.

بالإضافة إلى القدرة على عمل كشف حساب ، فإنه يسمح لك بمعرفة حركة أموالك.

يمكنك إصدار بطاقة صراف آلي من أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في كل مكان.

يمكنك أيضًا دفع الفواتير أو المدفوعات الحكومية بسهولة.

بالإضافة إلى إمكانية فتح حساب الراجحي من خلال الوصول الوطني

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي للمواطنين الخليجيين

يجب أن يكون لديك بطاقة هوية وطنية أو هوية مقيم سارية.

بالنسبة لأي شخص بالغ ، يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

فيما يتعلق بإجراءات فتح حساب الراجحي للقاصر ، يجب ألا يقل العمر عن 15 سنة.

يجب أن يكون رقم هاتفك المحمول صادرًا عن أحد مزودي خدمة الهاتف في المملكة العربية السعودية.

مطلوب أيضًا أن يكون عنوانك الوطني صالحًا.

ويجب أن تكون مسجلا في الخدمات منصة أبشر الإلكترونية من أجل التحقق من حسابك المصرفي.

من أجل التحقق من حسابك المصرفي. يجب ألا تكون بالفعل أحد عملاء مصرف الراجحي.

في حالة وجود أي دفتر شيكات أو طلب بطاقة ائتمان ، يجب عليك زيارة الفرع.

فتح حساب الراجحي عبر البوابة الوطنية