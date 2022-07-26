رابط فحص نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022 في فلسطين، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية، ما يقارب واحد وعشرين يوما، قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، في الضفة وقطاع غزة والقدس وذلك في صباح يوم السبت الساعه التاسعة صباحا، بتاريخ الثلاثين من شهر يوليو لعام 2022، كما وسيتم عرض النتائج على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم فلسطين من خلال رابط فحص نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022.

فحص نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم في مساء يوم الإثنين على موعد نتائج الثانوية العامة،والتي ستكون يوم السبت الثلاثين من شهر يوليو الساعة التاسعة صباحا، وجاء الإعلان على لسان صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،ـ علما بأن المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة 2022 حوالي 87 ألف طالب وطالبة، وحسب ما بين بان النتائج ستكون عن طريق رسائل نصية وذلك من خلال شركات الاتصالات، أو من خلال الموقع الخاص بالوزارة

رابط نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

يبحث الكثير من الطلبة على الرابط الخاص بنتائج الثانوية العامة 2022، عقب الاعلان من وزارة التربية والتعليم في رام الله الإعلان عن موعد نتائج توجيهي 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح وتدقيق كافة الدرجات بكل شفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو ، ما عد نتائج السامرية سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة، كما ويمكن فحص النتائج من خلال رابط فحص نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022 من هنا.

طريقة فحص نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022

يمكن فحص نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022 بأكثر من طريقة ومن الطرق لاسهلة للفحص:

ادخل على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم من هنا .

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

قم بالضغط على ايقونة فحص.

ستظهر لك النتيجة على الفور.

ينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في فلسطين ظهور نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022 في فلسطين وذلك بعد واحد وعشرين يوم من التقديم للاختبارات، وحسب ما أكد وزير التربية والتعليم بأن فحص نتائج التوجيهي الثانوية العامة 2022 سيكون من خلال شركات الاتصالات ، أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.