رابط فضاء التلميذ المعدل eleves.education.tn لاستخراج نتائج فضاء التلميذ الرقمي إلكترونيا في تونس 2022

رابط فضاء الطالب المُعدّل eleves.education.tn لاستخراج نتائج الامتحانات في تونس 2022 استخراج نتائج الامتحانات التونسية ، موقع إلكتروني مقدم من وزارة التربية والتعليم التونسية. يتم استخراج نتائج امتحانات منصة Student Space من المعدل السنوي لطلاب المدارس الابتدائية والأساسية والثانوية في تونس ، والتحقق من عدد ومتوسط ​​الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2021/2020.

رابط فضاء الطالب وولي الأمر 2022

مساحة الطلاب المعدلة 2021-2022: يُذكر أنه اعتبارًا من 14 مايو ، تم سحب البطاقات التمهيدية للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 2022 واختبارها ومراقبتها ، شريطة أن تكون عملية نشر النتائج على الموقع الرسمي للمراجعة. ستبدأ مساحة الطلاب في 18 يونيو 2022 تعرف على الطريقة الصحيحة للتحقق من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثالث عبر موقع ثقافني الإخباري ، وفقًا لتقويم امتحانات المدارس التونسية 2022.

الدخول إلى مساحة الطلاب المعدلة 2021-2022 edunet

مساحة خاصة لطلاب المدارس الابتدائية: هذه مساحة خاصة لطلاب المرحلة الثانية من التعليم الأساسي: هنا مساحة لطلاب المرحلة الثانوية: إليك كيفية استخدام مساحة الطلاب education.tn:

نتائج امتحان مساحة الطالب

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021-2022 من نهايته ، أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن رابط مساحة الطلاب Eleves.education.tn/ ، ويمكن استخراج نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثالث من خلال الخطوات البسيطة التالية ، كما هو موضح في الشكل أدناه: يجب على الوالد أو الطالب الذهاب إلى تعديل موقع مساحة الطلاب .

نتائج امتحان موقع مساحة الطلاب

اضغط على ايقونة الفضاء لطالب في احدى مراحل التعليم سواء كانت ابتدائية او ثانوية او اساسية او ثانوية. في هذه الخطوة ، يجب عليك إنشاء حساب على موقع الويب من خلال تضمين بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك.

مساحة الطالب وولي الأمر 2022

مساحة خاصة لطلاب المرحلة الابتدائية: هنا

المساحة الخاصة لطلاب المرحلة الثانية من التعليم الأساسي: هنا

المساحة المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية: هنا

ثم أكمل التسجيل بجميع المعلومات التي تحتاجها حتى تصلك رسالة تحتوي على رمز التسجيل. بعد إدخال رمز التسجيل ، انقر فوق مربع الاختبار للحصول على درجات الطالب ومتوسطه في جميع المواد. حددت وزارة التربية والتعليم التونسية إمكانية دخول مساحة الطلاب المعدلة 2021-2022 نتائج اختبار edunet ، مدرستي ، مساحة الطلاب ، لنشر درجات الاختبار ونسبة نقطتين إلى ثلاث نقاط ابتدائية ، خاصة للآباء لمعرفة ما بعد ذلك.

مساحة الطلاب المعدلة 2021-2022 نتائج امتحانات edunet

تقديم شكوى تؤكد النتائج الخاصة بأطفالهم ، فيما يتعلق بنقص معرفتهم بنسبة الأطفال في صفهم ، في ضوء ذلك الحاجة إلى مساحة الوالدين الرقمية التي تنفذ هذه التعليمات في كتب الصف المدرسي (من 1 إلى 6 سنوات) وهي ثم يتم إعطاؤها للفتيان والفتيات ليراها والديهم ويعودوا.

من أجل تسهيل فهم الطلاب وأولياء أمورهم لنتائج الاختبار ، نوفر لك طريقة للدخول إلى مساحة الطالب لاستخراج متوسط ​​الدرجة ، والخطوات المحددة كالتالي: الخطوة الأولى هي فتح الطالب الرقمي مساحة مدخل ثم اضغط على أيقونة الفضاء الخاصة بالمدرسة الابتدائية للتعليم في هذه الخطوة يجب عليك إنشاء حساب على موقع الويب من خلال تضمين بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك.

ثم أكمل التسجيل بجميع المعلومات التي تحتاجها حتى تصلك رسالة تحتوي على رمز التسجيل بعد إدخال رمز التسجيل الخاص بك ، انتقل إلى أو انقر فوق كلمة “Exams” لعرض الدرجات والمعدلات لجميع المواد.

في نهاية المقال لدينا خدمة تحذير لك للتحقق من درجاتك في امتحانات الفصل الدراسي الثاني الابتدائي أو المتوسط ​​أو الثانوي ، ونوضح كيف في هذا المقال على موقع الويب الخاص بك http://www.education.gov.tn// الرجاء البحث عند النظر إلى درجات اختبار المدرسة الابتدائية في المساحة الرقمية للطالب ، قد يكون من الصعب الحصول على درجات الاختبار ، خاصة للآباء.