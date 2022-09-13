رابط فيلم Gangster Squad 2013 مترجم اون لاين ، فيلم Gangster Squad هو فيلم عصابات امريكي من نوع الجريمة من اخراج المخرج الكبير روبن فليشر والذي عرف بفيلمه الجديد الذي انتجه وهو الفيلم الكوميدي زومبي لاند بطوله الفيلم هي شون وريان واما استون برلين، تم طرح الفيلم Gangster Squad في السابع من شهر يناير لعام 2013 من الولايات المتحده الأمريكية، واخذ الفيلم عن جامستر سكوير ، وصدر في تاريخ الحادي عشر من يناير لعام 2022 وكانت تصوير في مدينه لوس انجلوس الأمريكية.

قصة فيلم Gangster Squad

وعن قصه فيلم Gangster Squad فقد وقعت احداث الفيلم Gangster Squad في مدينه لوس انجلوس، حيث هناك العصابات ورجال المافيا والرصاص الكثير والبنادق في كل مكان، وكان هناك رجل واحد يدعى ميكي كوهين ، وكان رئيس العصابات كلها ويتحكم في جميع الأمور ويدير كافه المراهنات وأموال المخدرات في مدينه لوس انجلوس ويدير السلاح، عين احد الرجال لحمايته، وكان هذا الرجل يعمل معه احد رجال الشرطه في ذلك الوقت، بينما يبحث رجال الشرطة الأوفياء عن القبض عنه عليه ضمن إمساكه في تهمه وتلفيقها له من الجرائم التي يعمل فيها.

مشاهدة فيلم Gangster Squad مترجم

ولمشاهده فيلم Gangster Squad الذي قد اعتبر من افضل الأفلام في عام 2013 وحقق العديد من الجوائز حيث يعتبر فيلم Gangster Squad من افلام الاكشن والجريمه والدراما والاثاره ، وقيم الفيلم سبعه نجوم من عشره، ومده الفيلم ساعه واثنان 52 دقيقه ويتاح الفيلم بجوده 1080 فل اتش دي بلوري، وتمترجمة الفيلم باللغه العربية على يد الدكتور علي طلال ولمشاهده الفيلم قم بالدخول الى الرابط التالي.

تحميل فيلم Gangster Squad كامل

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