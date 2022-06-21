رابط فَغّال.. اطلاق نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول pdf من موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

اعلن وزير التربية والتعليم العراقي علي حامد ، عن صدور نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2021 والدور الثالث والتكميلي الثاني للصف الثالث المتوسط ​​اليوم الثلاثاء 21 كانون الاول عبر تدوينة على تويتر زادت. البحث عن نتائج المتوسط ​​الثالث الجولة الثالثة 2021 محركات البحث في دولة العراق حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان نتائج المتوسط ​​الثالث الجولة الثالثة ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة. بمجرد الانتهاء من أعمال المراقبة لمراجعة النتائج.

نتائج امتحانات المتوسط ​​الثالث 2021 الدور الثالث

تقدم عدد كبير من الطلاب العراقيين لامتحانات المستوى الثالث من أجل تحسين درجاتهم ، وأعلنت وزارة التربية العراقية أن الطالب الذي رسب في مادة أو مادتين أتيحت له الفرصة لدخول امتحانات المتوسط ​​الثالث من أجل انتقل إلى المستويات الأعلى إذا اجتاز الجولة الثالثة.

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في سياق متصل تقدر وزارة التربية والتعليم العراقية الوضع الأمني ​​الذي يمر به البلد والوضع الصحي كذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور اوميكرون والحالة النفسية التي يعاني منها معظم الطلاب العراقيين. من في ظل ما يحدث في بلادهم ، وفي ظل تدهور التعليم في العراق بعد أن كان من أفضل النظم التعليمية التنافسية للعديد من الدول.

لذلك ، تسعى الوزارة جاهدة لإعطاء الفرص للطلاب وتقديم يد العون لهم لتجاوز المراحل التعليمية المختلفة. لذلك قامت بإنشاء نظام الطابق الثالث المتوسط ​​2021 ، بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على تفويض هيئة الرأي في وزارة التربية والتعليم لمنح الجولة المتوسطة الثالثة 2021. لتصبح فرصة للكثيرين لتعويض خسائرهم أو ما لم يجتازوا الاختبارات السابقة.

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أعلن تضمين التغريدةاليوم هو موعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثالث إضافة إلى الدور التكميلي للصف الثالث المتوسط ​​للعام الدراسي 2020/2021. – وزير التربية والتعليم علي حامد الدليمي (AliHamidDulaimi) 21 ديسمبر 2021

تفعيل رابط النتائج الوسيطة الثالث 2022

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

تقييد الوصول إلى موقع النتائج على الإنترنت المخصص لنتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم.

الضغط على الزر للاستعلام عن نتائج الوسيط الثالث في العراق الجولة الاولى.

سجل بياناتك في خانة رقم الطالب للامتحان مباشرة.

اضغط على كلمة الحصول على نتيجة.

استفسر عن نتائج الجولة الثالثة من المتوسط ​​الثالث الجولة الثالثة 2021

اكدت وزارة التربية العراقية ، ان مراجعة نتائج المعدل الثالث للجولة الثالثة 2021 جارية ، ومن المقرر اصدار النتائج اليوم.

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج الجولة الثالثة من الجولة الثالثة 2021 من خلال اتباع الخطوات التالية: