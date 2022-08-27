رابط قياس تسجيل الدخول 1444 ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة الطلاب والطالبات الذين يدخلون إلى اختبار القدرات عبر منصة قياس حول الرابط الذي يتيح لهم إمكانيية تسجيل الدخول الى منصة قياس ، كونه أن الاختبار قد يكون مختلف نوعاً ما عن غيره من الاختبارات لمن يدخلون اليه في المرة الاولى ،وهو من الاختبارات المهمة التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

اختبار القياس

اختبار القياس هو اختبار يقدمه كل من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية من الذكور والإناث الراغبين في الالتحاق بالمستوى الجامعي. يعتبر اختبار القياس من المتطلبات الأساسية للالتحاق بالمستوى الجامعي. كما أن اختبار القياس له فروع متعددة تشمل المواد العلمية واللغة العربية. كما يحتوي على اختبار القدرات العامة واختبارات اللغة الإنجليزية واختبارات التحصيل للكليات العلمية والنظرية.

كيفية التسجيل في اختبار 1444

عمل المركز الوطني للقياس على توفير إمكانية التسجيل في اختبار القدرات العامة، من أجل تحديد مستوى قدرات الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالمستوى الجامعي.

الانتقال مباشرة إلى موقع المركز الوطني للقياس “”.

اكتب الاسم وكلمة المرور في المساحة المخصصة لهم.

اكتب رمز التحقق المرئي بالنقر فوق خيار أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

تحديد الاختبارات المتاحة للتسجيل.

اختر اختبار القدرات العام.

حدد نوع الاختبار إذا كان مستندًا إلى الكمبيوتر أو مستندًا إلى الورق.

اختيار المكان المناسب للطالب لتقديم الاختبار.

تحديد موعد مناسب للمتقدمين لتقديم الاختبار.

تحقق من البيانات المدخلة.

دفع الرسوم المستحقة لإجراء اختبار القياس.

أرسل الاختبار في تاريخ محدد مسبقًا.

كيفية الاستعلام عن نتائج القياس برقم السجل المدني

يمكن التعرف على نتيجة اختبار القياس من خلال رقم السجل المدني ويتم ذلك وفق الآتي

الانتقال مباشرة إلى موقع المركز الوطني للقياس “”.

اكتب رقم السجل المدني.

أدخل كلمة المرور للحساب.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

التوجه إلى النتائج ثم نتائج الإنجاز أو القدرات.

حدد الاختبار الذي تريد الاستعلام عن نتيجته.

انقر فوق إظهار النتيجة.

خطوات الاستعلام عن درجة القياس برقم الهوية

يمكن للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن نتيجة اختبار القياس من خلال رقم الهوية ويتم ذلك إلكترونيًا وفقًا للخطوات التالية

اذهب مباشرة إلى موقع المركز الوطني للقياس “”.

أدخل رقم معرف الطالب الذي تريد معرفة نتيجته في الحقل المخصص لذلك.

أدخل كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق المرئي.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

تحديد نوع الاختبار المراد الاستعلام عن درجاته.

انقر فوق خيار العرض لرؤية النتيجة.

تعرف على النتيجة برقم الهوية.

كيفية طباعة نتيجة قياس 1444

يمكن للمتقدم لاختبار القياس طباعة النتيجة، للاستفادة منها عند تقديم المستندات المطلوبة في الجامعة أو أي جهة أخرى تطلب نتيجة القياس، ويتم ذلك وفق الخطوات الأخرى

اذهب مباشرة إلى موقع قياس ““.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور، بالإضافة إلى رمز التحقق المرئي.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

حدد نوع الاختبار الذي تريد الاستعلام عن نتيجته.

انقر فوق خيار البحث.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدم، بما في ذلك اسم المختبر. رقم السجل المدني. تاريخ الاختبار. اسم الاختبار. الدرجة الكمية. درجة القسم اللفظي. مجموع علامات.

انقر فوق الخيار لطباعة هذه النتيجة.

طرق التواصل مع قياس

قامت هيئة التعليم والتقييم في المملكة العربية السعودية بتوفير مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل معها للرد على أسئلة واستفسارات ين، ويتم ذلك من خلال ما يلي

الرقم القياسي للقياس 920033555.

الاتصالات الإلكترونية يتم التواصل مع قياس عبر البريد الإلكتروني التالي “”.

تويتر يتم التواصل مع المركز الوطني للقياس من خلال حساب تويتر التالي “.

رابط قياس تسجيل الدخول 1444

عمل المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية على توفير رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الدخول إلى موقع قياس والاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها الموقع سواء بالتسجيل في اختبارات القدرات عن طريق القياس أو الاستفسار عن نتائج اختبار قياس ويتم ذلك من خلال الرابط التالي “”.

رابط قياس تسجيل الدخول 1444 ، تعتبر منصة قياس هي إحدى المنصات التي تتعلق بالعملية التعليمية المطورة ، ويأتي إختبار قياس بعد الإنتهاء من مرحلة الثانوية العامة ، وبحيث يستوجب على كل طالب إجتيازه للوصول الى الالتحاق في الجامعات داخل السعودية .