رابط لتسجيل دخول على منصة مدرستي 1444 لتعليم عن بعد ، عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على توفير منصة مدرستي التعليمية والتي تشمل داخلها المناهج الدراسية والإختبارات و توفر أيضاً إمكانية التعرف على النتائج الخاصة بهم ، لجميع الطلاب والمعلمين على مدار 24 ساعة، مما يدفع بالكثير من المواطنين بالبحث عن الرابط الذي يمكنهم من التسجيل في منصة مدرستي نتيجة التعليم عن البعد في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

رابط لتسجيل دخول على منصة مدرستي 1444

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات التعليمية التي تم تفعيلها بشكل خاص من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لمساعدة الطلاب فِيْ المراحَلْ التعليمية المختلفة على التعلم عن بعد على منصة تم تطويرها من قبل وزارة التربية والتعليم. التعليم بطريقة تناسب كلاً من الطلاب والمعلمين لإعداد دروسهم ودفاترهم، بشرط أن يكون التسجيل على منصة مدرستي سهلاً وسهلاً للغاية، مباشرة من خلال الرَابِطْ المنشط من قبل وزارة التعليم السَعُودِيْة أو من خلال تطبيق توكلنا أو طرق أخرى التي تعمل على نقلها وعرضها أمامكَمْ على مدار 24 ساعة من خلال موقعها الإخباري ثقافني .

خطوات التسجيل في منصتي التعليمية

الآن نعرض ونتابع أمامكَمْ خطوات التسجيل فِيْ منصتي التعليمية بصيغة إلكترونية، على النحو التالي –

افتحرَابِطْ منصة مدرستي الرسمي

ابدأ باختيار رمز تسجيل الدخول من الرمز المخصص له

ابدأ فِيْ إنشاء حساب جديد

انقر فوق علامة التبويب الخدمات فِيْ الصفحة الرئيسية

سجل رقم هاتفك المحمول فِيْ الأيقونة المخصصة لك

ستتلقى بعد ذلك رقم الكود الذي يجب عليك إدخاله ثم تعيين كلمة المرور الخاصة بك

حدد المرحَلْة التي تنتمي إليها إذا كنت طالبًا فِيْ المرحَلْة الابتدائية أو الثانوية أو الثانوية

حدد الفصل الدراسي الأول

ثم اختر الخدمة التي تريد الحصول عليها من أيقونة الخدمات التعليمية

مع العلم أن التسجيل على موقع مدرستي متاح مجانًا دون الحاجة إلى دفع أي رسوم، ومن المقدر أنه تم تحميل مناهج جميع المراحَلْ التعليمية على الموقع.النظام الأساسي الذي يبسط البيئة التعليمية للطلاب فِيْ جميع المجالات التعليمية المستويات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لطلاب المرحَلْة الابتدائية والمتوسطة والثانوية على مستوى جميع مدارس المملكة العربية السَعُودِيْة على مستوى جميع المحافظات.

منصة مدرستي

مشيرة إلى أن منصة مدرستي التعليمية هِيْ أقوى منصة تعليمية فِيْ الشرق الأوسط لا يزال الطلاب مهتمين بها رغم عودة التدريس مرة أخرى داخل المدارس السَعُودِيْة حيث لا يزال الطلاب يعتمدون على منصة مدرستي لحَلْ الواجبات المنزلية وة خططهم الدراسية كَمْا هِيْ. منصة أقرتها وطورتها وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، بعد أزمة تفشي وباء كورونا الجديد، بعد أن جاءت منصة مدرستي كحَلْ لتلك الأزمة من خلال تقليل حدة التجمعات داخل المدارس، حتى تتمكن المملكة من من خطة المملكة العربية السَعُودِيْة للحد من التجمعات وتقليل حدة انتشار وباء فِيْروس كورونا المستجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ناجحة إلا بعد انتهاء الأزمة لا تزال المنصة هِيْ الأفضل والأكثر نجاحًا بين جميع المنصات التعليمية فِيْ العلاقات العامة تقديم المناهج السَعُودِيْة بشكل أبسط

تأتي منصة مدرستي التعليمة ضمن المنصات ذات الاهمية الكبيرة في المملكة والتي عملت على توفيرها للمواطنين من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية ، لتحقيق المساعدة لطلبة من المراحل الدراسية بمختلفها وتطويرها بشكل مستمر من قبل وزارة التعليم ، كما أوضحنا رابط لتسجيل دخول على منصة مدرستي 1444 لتعليم عن بعد .