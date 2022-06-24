رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول من موقع بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg برقم الجلوس

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الجولة الاولى من موقع بوابة التعليم الفني بعد اعلان سعادة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم انه من المقرر الكشف عن هذه النتائج الكترونيا وفعالا في امام جميع الطلاب باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم او الموقع الالكتروني لبوابة التعليم الفني بالشكل الذي نقدمه لكم الان من خلال موقعك الاخباري

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الجولة الأولى من الدبلومات الفنية 2022

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جولة أولى ، والآن سنخبرك بها الآن ، حيث أن الترقب والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور يبحثون حاليا عن رابط للاستعلام عن تلك النتائج ، وهو تم تفعيلها بشكل خاص من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث يمكن تفعيل إجراء الاستعلام عن تلك النتائج. يتم تقديم الدورة بعد أعمال التصحيح ومراقبة الدرجات التي توشك على الانتهاء. وعلق سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم ، على أن النتائج ستعلن على مستوى جميع الإدارات سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية أو فندقية فور الانتهاء رسميا من عمليات التصحيح ومراقبة الدرجات. لذلك ، من خلال الفقرة التالية من تلك المقالة ، سنوفر لك الآن خطوات كيفية الاستعلام عن هذه النتائج إلكترونيًا

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة ستقوم بتفعيل إمكانية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بأنظمتها ذات الثلاث أو الخمس سنوات عبر الإنترنت ، من خلال موقع بوابة التعليم الفني على النحو التالي: –