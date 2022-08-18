رابط مباشر نتائج الثانوية العامه في الاردن 2022 بالاسماء ورقم الجلوس، اعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية عن الانتهاء من تصحيح اختبارات الثانوية العامة لهذا العام 2022 ميلادي، وسوف يتم الاعلان عن النتائج في هذا اليوم، ومن خلال مقالنا التالي سوف نضع لكم رابط مباشر نتائج الثانوية العامه في الاردن 2022 بالاسماء ورقم الجلوس، تابعونا.

ما هو رابط الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

انتهى طلاب المرحلة الثانوية العامة من أداء الاختبارات النهائية لهذا العام، وايضا تم الانتهاء من عمليات التصحيح ايضا والمراجعة ورصد الدرجات، فتبلغ مرحل تصحيح الاختبارات حوالي اثنى عشر مرحلة، بحيث يتم التدقيق في التصحيح والمراجعة لأكثر من مرة حتى يتم التدقيق في درجات الطلاب بأفضل صورة، وينتظر الان الطلاب في المرحلة الثانوية العامة موعد الإعلان عن النتائج وصدور الرابط الرسمي للنتائج، ولتحميل ملف اكسل الخاص بنتائج التوجيهي من هنا.

رابط مباشر نتائج الثانوية العامه في الاردن 2022 بالأسماء ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية عن أنه سيتم عقد اللقاء الوزاري في يوم الاحد الموافق الرابع عشر من أغسطس للعام 2022، ويستطيع أي طالب أن يعرف النتائج الخاصة به بعد الإعلان عنها من خلال رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في دولة الأردن وهي كالتالي:

يتم الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم من هنا . يضغط الطالب على نتائج الثانوية العامة 2022 أو النقر على نتائج التوجيهي التكميلي 2022 وبعد ذلك يضغط الطالب على نتائج الثانوية العامة 2022 أو النقر على نتائج التوجيهي التكميلي 2022. وبعد ذلك يتم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص له. وبعد ذلك يتم الضغط على عرض النتائج وسوف يتم عرض النتائج بالتفصيل بعد ثواني قليلة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الاردن

ينتظر الكثير من الاهالي والطلاب موعد صدور نتائج الثانوية العامة، فمنذ ان اعلنت وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي للإعلان عن صدور النتائج وهي تسود حالة من الترقب والانتظار لأهالي طلبة الثانوية العامة في الأردن منذ تحديد موعد وزارة التربية والتعليم الاعلان عن النتائج والمقررة اليوم الخميس، ويمكن للطلبة الاستعلام عن النتائج فور صدورها من خلال الاتي: