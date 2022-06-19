رابط مراجعة حصص مصر للثانوية العامة في جميع المواد مجانا

فتحت وزارة التعليم والتعليم الفني الدخول المجاني إلى المراجعات النهائية للمدارس الثانوية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 من منصة الحصص المصرية في جميع المواد.

مراجعة حصص مصر من الثانوية العامة

وقالت الوزارة في بيان ، اليوم الأحد ، إن تقديم التقييمات المجانية يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات مجانية لطلابها.

يمكن الوصول إلى مراجعات المعلم السمعي البصري مع الرسوم التوضيحية على موقع YouTube على الرابط التالي:

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تشمل المراجعات مواد داخل وخارج المجموع ، تهدف إلى التدريب على المفاهيم والتأكيد على مخرجات التعلم التي تهدف الاختبارات إلى قياسها في النظام الحديث. وبالتعاون مع المركز الوطني للامتحانات ، تم توفير شريط فيديو يشرح ما يجب معرفته عن نظام بابل شيت.

ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد غير المضافة إلى المجموع في 20 يونيو حيث سيخوض الطلاب امتحانات التربية الدينية والوطنية ، بينما سيخوض الطلاب امتحانات الاقتصاد والإحصاء يوم 21 وسيحصل الطلاب على قسط من الراحة. حتى 25 يونيو.

وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 26 يونيو وتنتهي يوم الخميس 21 يوليو.