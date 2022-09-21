رابط مشاهدة الحلقة الاخيرة من مسلسل اختطاف اون لاين ، يعتبر مسلسل اختطاف من ابرز الاعمال السينمائية السعودية التي اكتسب شهرة ونجاح واسع حول العالم والتي تم عرض هذا المسلسل المشوق والممتع السعودي مسلسل اختطاف في الاونة الاخيرة حقق نسبة عالية من التفاعلات وتم تصويره في المملكة العربية السعودية والتي يحتوي على 13 حلقة وكل حلقة منهم مدتها 45 دقيقة والتي يعرض عبر قناة Vip السعودية.

مسلسل اختطاف ويكيبيديا

تدور أحداث المسلسل مسلسل اختطاف داخل عالم الجريمة والاختطاف، حيث يخطف ماجد الفتاة الصغيرة لينا التي تحبسها في مزرعته الخاصة للانتقام من عائلتها، وتستمر في حبسها من عائلتها لمدة 20 عامًا، خلال وهو الوقت الذي لا تفقد فيه عائلتها الأمل في عودتها، فتواصل البحث عنها ولكن دون جدوى. ، حتى تتمكن أختها الصغرى من الوصول إليها وتقلب الأمور رأساً على عقب، للحصول على أشياء لم تدخل في حسابات الخاطف ماجد، ولا حسابات عائلتها الذين صُدموا لاكتشاف أنها لا تزال على قيد الحياة.

قصة مسلسل اختطاف كاملة

مسلسل اختطاف مسلسل دراما اجتماعية سعودية تتناول قصة مأساوية قريبة من الواقع السعودي. فيما يلي أبرز المعلومات حول العمل

اسم العمل مسلسل اختطاف. نوع العمل دراما اجتماعية ومسلسلات رعب. لغة العمل العربية – اللهجة السعودية. عدد المواسم 1. عدد الحلقات 13 حلقة. مدة كل حلقة 45 دقيقة. تأليف الكاتبة أماني السليمي. المدير التنفيذي باسم عيسى. بلد الانتاج السعودية. اسم المخرج مارك ايفرست. الدور الرئيسي إلهام علي بثلاث شخصيات. الإنتاج قناة شاهد VIP. العرض الأول 13 أغسطس 2022 م. قناة الناقل مشاهدة Vip.

أبطال مسلسل اختطاف

جسدت الفنانة السعودية الشابة إلهام علي بطولة مسلسل اختطاف الذي أدت فيه شخصية معقدة تمثلت بثلاث شخصيات توأم (لينا – خلود – الطائف)، اختطفت إحداها “لينا” منذ صغرها، أن يعيش في جو من الرعب والضغط النفسي لمدة 20 عاما من قبل الخاطف من أجل ضمان البقاء تحت سيطرته وتحت تصرفه، حتى تعيش الفنانة إلهام علي في جو من رحلة فنية غريبة بين عالمين، من أجل ثلاث شخصيات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، وتمكنت إلهام علي من إلهام الشارع الفني بمشاعر الإعجاب لمدى استطاعتها تحقيق نجاح ملحوظ وسجل لصالح الدراما السعودية.

بطلة مسلسل اختطاف السعودي

يضم طاقم مسلسل “مسلسل اختطاف” مجموعة من النخبة من الفنانين السعوديين التالية أسماؤهم

إلهام علي بطابع مركب (لينا – خلود – الطائف). خالد صقر ماجد. ريم الحبيب بدور نوال. عبد الإله السناني سعود. شخصية عبد العزيز السكرين أبو صالح. ليلى السلمان بدور فاطمة. نور حسين بدور أم العنود. مرزوق الغامدي بدور عبدالله ضابط شرطة. حكيم جمعة بدور بندر. فايز بن جريس مثل فهد. نذور السامر مثل رغد. وسلط فهد الضوء على شخصية العنود.

رابط مشاهدة مسلسل اختطاف الحلقة الاخيرة اونلاين

بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول لحلقات مسلسل اختطاف نشط رواد مواقع التواصل الاجتماعي محبو الدراما السعودية في البحث عن روابط مباشرة لمشاهدة الحلقة الأخيرة من العمل، وفيما يلي عدد من روابط لمواقع تتيح مشاهدة حلقات المسلسل مسلسل اختطاف كاملة بما في ذلك الحلقة الأخيرة بدقة عالية، مع إمكانية تحميل الحلقات مباشرة على جهاز المستخدم وهي كالتالي

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مسلسل اختطاف من المسلسلات السعودية البارزة والمميزة التي لاق على اعجاب الكثير من الاشخاص بمختلف بلاد العالم العربي وحقق مشاهدات ضخمة في وقت قصير ومسلسل اختطاف من اخراج الممثل السعودي مارك ايفرست ويعد من مسلسلات عالم الجريمة والاختطاف السعودية التي يناقش المجتمعات المختلفة.