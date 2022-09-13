رابط مشاهدة شاهد مسلسل ستيليتو كامل بجودة عالية

مسلسل ستيليتو هو احد المسلسلات العربية الدرامسة الرومانسية حيث يتم تصوير حلقات المسلسل في تركيا لان قصة مسلسل ستيليتو تجسد الواقع الموجود في تركيا بشخصيات سورية الذي حقق نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب منذ بداية حلقاته الأولى، حيث يحتوي هذا المسلسل على أحداث شيقة مليئة بالإثارة والتشويق، لأنه مشتق من الدراما التركية، وأيضا يضم العديد من الممثلين في الوطن العربي، ومن خلال سنتعرف على مسلسل Stiletto، وتاريخ عرضه، والرابط لمشاهدته على شاهد.

مسلسل ستيليتو نسخة عربية

مسلسل Stiltio هو أحد المسلسلات السورية الدرامية الذي يجمع اهم ابطال الدراما السورية حيث تم تصوير هذا المسلسل في تركيا، لأن قصته مستوحاة من الدراما التركية، وأعدت لبنى مشالح ومي الحايك كتابة وكتابة المسلسل، فيما كانت إندير أمير. المخرج الرئيسي للمسلسل، وتم عرض المسلسل في المملكة العربية السعودية في الثالث من سبتمبر 2022 م، ومدة حلقة واحدة منها 50 دقيقة، ويضم طاقم عمل متميز من جميع أنحاء الوطن العربي. أما MBC Studios فقد أنتجت المسلسل الذي لاقى نسبة نجاح ومشاهدة عالية في الوطن العربي.

تفاصيل أحداث مسلسل ستيليتو

مسلسل Stiltio هو أحد المسلسلات الدرامية الرومانسية التي تدور أحداثها حول الوقت الماضي عندما كانوا في مرحلة الدراسة، لذلك تعرض كل منهم لعدة أحداث مأساوية، وانشغل بحياته الخاصة، وبعد عدة سنوات التقى أصدقاء الطفولة. ولكل منهما ظروف مختلفة عن الأخرى وتغير الناس بمرور الوقت، والأحداث تمت بسرعة، مما تسبب في إعادة فتح بعض الملفات السابقة، بنوع من الإثارة والتشويق والمفاجآت الممتعة التي تجذب المشاهد.

موعد عرض مسلسل الخنجر ستيليتو

بدأت مجموعة قنوات ام بي سي بالتعاون مع شركة الإنتاج عرض مسلسل Stelteo بنسخته العربية في الثالث من سبتمبر 2022 م يوميا من الأحد إلى الخميس الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية. الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية عبر قنوات MBC 4 و MBC. عراقي سي، وفيما يتعلق بعدد الحلقات، فستعرض 90 حلقة، مدة كل حلقة 50 دقيقة، كل حلقة تحتوي على إثارة وتشويق وأحداث سريعة الوتيرة.

مسلسل الخنجر على أي قناة

قررت قناة MBC4 و MBC العراق عرض مسلسل Stiletto بنسخته العربية في تمام الساعة التاسعة مساءا، بشكل يومي ماعدا يومي الجمعة والسبت، وستتم إعادة الحلقات مرتين يوميا بحسب القناة، حيث ستعرض قناة MBC Four الإعادة في الساعة 315 صباحًا، وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، ستعرض قناة MBC العراقية الإعادة في تمام الساعة 800 صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة بعد الظهر. .

رابط لمشاهدة مسلسل ستيليتو كامل بجودة عالية

قررت منصة Shahid VIP الإلكترونية عرض سلسلة Stiletto بنسختها العربية بعد 24 ساعة من عرضها على شاشات التلفزيون. حلقات المسلسل عبر منصة Shahid VIP “”.

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