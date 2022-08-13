رابط مشاهدة فيلم تسليم أهالي كامل، برزت الفنانة دنيا سمير غانم في الفترة الاخيرة، وكبر نشاطها بعد أن اختفى تقريبا لفترة عام بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، حيث ان الفنانة دنيا سمير غانم كانت بعيدة عن المسرح فترة كبيرة كدا، حدادا على والديها الا انها استطاعت مؤخرا ان تطوي احزانها وأطلقت أغنية لها تحت عنوان بحب نفسي، من ألحان الملحن عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي ، وقد حققت نجاحا كبيرا تخطى علامة المليون في قناة اليوتيوب الخاصة بها بعد نشرها لهذه الأغنية.

رابط مشاهدة فيلم تسليم أهالي كامل ايجي بست ويكيبيديا

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم فيلم جديد تحت عنوان تسليم اهالي، وكان ذلك في الثالث من شهر أغسطس، حيث قد حضر الفيلم مجموعة من الممثلين ومن ضمن الحضور كان زوجها المذيع رامي رضوان والمنتج أحمد السبكي عبد العزيز، حيث ان أحداث الفيلم قد سلطت الأضواء على حياة الزوجين، وحلمهم الكبير في الهجرة الى كندا، ولكن المفاجأة الكبيرة تاتي عندما تظهر امرأة في حياته وتبدأ في اضطهادهم في كل مكان، حيث انه من هنا تبدأ أحداث الفيلم في جو من الكوميديا والتشويق.

فيلم تسليم أهالي 2022 ويكيبيديا

يعتبر فيلم تسليم أهالي هو أول عمل للفنانة دنيا سمير غانم بعد غيابها عن الساحة الفنية ما يقارب العام، وسوف نذكر لكم معطيات الفيلم في سطور متعددة

اسم العمل: تسليم أهالي.

نوع العمل: سينمائي

نوع العمل: درامي كوميدي

اللغة: العربية باللهجة المصرية

سنة الإنتاج: في العام الفين وواحد وعشرين ميلادية

بلد الانتاج: جمهوريه مصر العربيه.

موعد العرض: سيبدأ عرض فيلم تسليم اهالي خلال أيام عيد الأضحى الفين واثنان وعشرين ميلادية

بلد التقديم: جمهوريه مصر العربيه.

اسم المخرج: خالد الحلفاوي.

اسم المؤلف: شريف نجيب.

مدير التصوير: جلال سمارت.

المنتج الفني: أحمد فرغلي ، تامر فتحي.

المديره التنفيذيه: سارة جمال.

شركة الإنتاج: شركة سينرجي، شركة روزنامة للإنتاج الفني.

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي ذكرنا لكم فيه تفاصيل السؤال المطروح .