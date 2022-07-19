رابط مشاهدة فيلم كيرة والجن مباشر يوتيوب Youtube

رابط مشاهدة فيلم “كيرة والجن” مباشرة على اليوتيوب والذي يعتبر من أبرز الأفلام المصرية التي تم عرضها مؤخرا واستطاع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية حيث استطاع فيلم “كيرة والجن” أن يجذب لنأخذ في الاعتبار قوة الدراما المصرية وبراعة ممثليها، ويريد الكثيرون أن يعرفوا، لذلك من خلال سنتعرف على قصة الفيلم كما سنعلق بكم.

فيلم كيرا والجن ويكيبيديا

كيرة والجن هو أحد الأفلام المصرية التي عُرضت في 30 يونيو 2022. أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي برودكشن، ويضم الفيلم تلة من كبار الممثلين مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز.

رابط مشاهدة فيلم “كيرا والجن” مباشر يوتيوب

استطاع فيلم “كيرة والجن” أن يحقق نسبة كبيرة من المشاهدات واستطاع أن يحقق نسبة عالية من المبيعات واستطاع أن يكون من بين أنجح الأفلام المصرية والعربية خلال العام لما يتضمنه من قصة شيقة ومميزة. في الوقت نفسه، لذا يرغب الجمهور في مشاهدة الفيلم عبر موقع يوتيوب، إلا أن الفيلم غير متوفر حاليًا على منصة يوتيوب. وهي متوفرة فقط في دور السينما، ولكن يمكن مشاهدتها من خلال موقع EgyBest الذي قدمه مؤخرًا بجودة عالية. لمشاهدة فيلم “Kira Waljen”، برجاء الضغط على الرابط التالي “”.

قصة فيلم كيرة والجن

تدور قصة فيلم “كيرا والجن” حول قصة تاريخية حدثت عام 1919، حيث يحاول الفيلم أن يعكس حالة المجتمع المصري إبان الاحتلال البريطاني. أن كلا من كيرا والجن يجتمعان للقتال من أجل التخلص من الاحتلال البريطاني.

طاقم فيلم كيرا والجن

هناك العديد من الفنانين الذين شاركوا في فيلم كيرة والجن، وكان لهم الدور الأكبر في نجاح هذا العمل، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذين استطاعوا تكوين ثنائي رائع استطاع العمل من خلاله. لتحقيق نجاح كبير، لذا فإن طاقم فيلم Kira Wal Jin هم اثنان

الممثل احمد عز.

الممثل كريم عبد العزيز.

الممثلة هند صبري.

الفنانة هدى المفتي.

الممثل أحمد مالك.

الممثل سيد رجب.

الممثل روبي.

الممثلة رزان جمال.

عرفة عبد الرسول.

الفنان ياسين امير.

عائدات فيلم Kira Waljin 2022

استطاع فيلم “كيرا والجن” أن يحقق نسبة عالية من الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيراداته ثلاثة وسبعين مليون جنيه، بعد أكثر من أسبوعين على يوم العرض، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 100 مليون جنيه. في الفترة المقبلة، وهذا يثبت مدى نجاح الفيلم في الآونة الأخيرة. .

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