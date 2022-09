رابط مشاهدة فيلم everyone is there الكوري مترجم، فيلم everyone is there هو من الأفلام الكورية التي ظهر مؤخراً وله العديد من المتابعين حول العالم وتدور أحداث إذن يون (روه جيونج إيوي) وهو طالب في مدرسة مركز ولديه أخت توأم جونج يون روه جيونج إيوي ، على الرغم من حقيقة أنهما يشبهان الآخر ، فإن شخصياتهما فريدة تمامًا ، لذلك تحتاج يون أيضًا إلى إدارة المتحرشين في مدرستها ، في مرحلة ما ، تختار التخلي عن حياتها بعد ذلك ، ظهر الملاك الحارس وهكذا بدأت يون ومنقذها في رفض الطلاب الذين أزعجوها .

فيلم everyone is there الكوري

يبحث العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما عشاق الأفلام عن فيلم فيلم everyone is there الكوري واليكم ابرز المعلومات حوله:

فيلم تلفزيوني: الجميع هناك (العنوان الدقيق)

الكتابة بالحروف اللاتينية المعدلة: Moodu Geogote Idda

الهانغول: 모두 그곳에 있다

الرئيس: ريو سيونغ جين

الحان: سون هو يونغ

الشبكة: tvN

عدد الحلقات: 1

تاريخ التسليم: 16 يناير 2020

وقت العرض: الخميس 24:30

اللغة: كوري

الدولة: كوريا الجنوبية

رابط مشاهدة فيلم everyone is there الكوري مترجم

تدور أحداث الفيلم حول الفيلم الشعبي الذي احتسبته جميع المنظمات غير الرسمية مؤخرًا وتم البحث عن هذا الفيلم من قبل العديد من الأفراد من مناطق مختلفة من العالم وعبر جميع برامج ومواقع الويب على الرغم من وجود العديد من الأفلام. علاوة على ذلك ، المسلسل الذي تم بثه الآن هو نم عرضه ويبقى زعيم الشهرة والشعبية المستمر ، حيث يتباهى بقصة رائعة ومميزة حاولت أن تجذب الجماهير

قصة فيلم everyone is there الكوري

هناك العديد من الأفلام المعروفة والمهمة ومنها فيلم everyone is there الكوري، الذي حاز على حشد كبير من الناس من جميع أنحاء العالم قد وتدور أحداث هذا الفيلم حول فرد ترك المدرسة في وقت مبكر وكانت هناك تداعيات لترك مدرسته وكان يُنظر إليها على أنها كفارة غير عادية في حياته ومن تلك النقطة فصاعدًا ، تتحول القصة إلى انتقام ، وتحدث العديد من المناسبات الرائعة والمفعمة بالحيوية مما يجذب تقدير العديد من الأفراد ، حيث يناقش الفيلم العذاب الذي يحدث في المدرسة ، حيث تتحول القضية إلى ثأر وبدأت القصة بشخص في المسلسل يدعى Suyeon طاردها شخص ما وضربها بشدة لدرجة أنها أغمي عليها.

تستغل هذه الفرصة وينتهي بها الأمر في عيادة الطوارئ وتطلب مخاطبة أي شخص لذلك أدركها الفاحص وبدأ في طرح استفساراتها وSuyeon هو أحد هؤلاء الأفراد المهددين حقًا ويحدث هذا في مدرستها ، فهي تعيش وحدها ويعيش والدها في الخارج ولا يهتم كثيرًا بحياة فتاته ، وأمها ترفضها وتتركها.

حقق فيلم everyone is there الكوري أرباح هائلة لأنه انتشر بشكل كبير حول العالم ، حيث إنه يمثل الطلاب في المدارس وبرز في عض الحلول الخاصة والمناسبة في القضايا والمشاكل التي توجه إليها البطل.