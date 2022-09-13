من هنا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، تعد مبارة برشلونة وبايرن ميونخ من أبرز المباريات الحاسمة والقوية والتي سيتم بثها خلال خلال الساعات القادمة، كما ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ من خلال موقع يلا شوت والذي يعتبر من أكبر المواقع التي تبث كافة المباريات بجودة عالية جدا وبدون تقطيع.

مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

منذ إعلان قرعة دوري أبطال أوروبا ووقوع المواجهة الشرسة بين برشلونة الأسباني ونضيره بايرن ميونخ الألماني، ينتظر جمهور كرة القدم حول العالم على أحر من الجمر مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ دوري ابطال اوروبا الدور المجموعات الثاني، حيث تعد هذه المبارة من أقوى المباريات لهذا الموسم لأن كلا الفريقين يمتلك أقوى لاعبي العالم، وأثبتت جميع اللاقائات السابقة قوة الفريقين قوة المبارة وشراستها على أرض الملعب.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

يفتح استاد أليانز أرينا أبوابه أمام جماهير برشلونة وبايرن ميونخ مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ والتي ستنطلق الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، حيث بدأ بايرن بطولة دوري أبطال أوروبا بقوة في السنوات الأخيرة ، عندما واجه لاعبًا كبيرًا آخر في الفريق ، الإنتر ، وفاز عليه 2-0.، أما برشلونة فحقق انطلاقة صاعدة واجه نادي فيكتور والفوز عليه بخمسة أهداف، كما وتم توفير رابط مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بجودة عالية من هنا .

مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ يلا شوت

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تشكيلة برشلونة ضد بايرن ميونخ

تم وضع خطة محكمة من قبل مدرب فريق برشلونة تشافي فرلنديز لمواجهة فريق بايرن ميونخ في مبارة الليلة والتي تعد من أقوى المباريات في دورى أبطال أوروبا لهذا الموسم وستكون التشكيلة على النحو الأتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي .. رونالد أراوخو .. إريك جارسيا .. بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس .. جافي .. بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي .. روبرت ليفاندوفسكي .. رافاينيا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة لمباراة اليوم ضد برشلونة

يحاول فريق البافاري اليوم بنزول الى أرض الملعب بأفضل تشكيلة لديه لملاقاة خصمه التقليدي فريق برشلونة الأسباني وسيكون لأول مرة اللاعب ساديماني في التشكيلة ضد فريق برشلونة.