رابط مشاهدة مسلسل اسمعني حلقة 1، تم اصدار مسلسل اسمعني في هذا العام 2022 م، حيث تم اصدار هذا المسلسل من شركه تركيه للإنتاج السينمائي وتدور احداث المسلسل حول مجموعة من الشخصيات في مدرسة ثانوية، وهنالك سيحصل العديد من الحوارات والاحداث داخل المسلسل التي من شانها ان تجعل درجة المسلسل تجتاح المسلسلات التركية بقوة ويحصد الملايين من المشاهدات والاعجابات من محبي المسلسلات التركية، وسنسرد لكم كافة المعلومات التي تخص مسلسل اسمعني التركي.

قصة مسلسل اسمعني

مسلسل اسمعني هو مسلسل تلفزيوني من انتاج تركي من بطوله النجمة (كان رتبكو والنجمة رابيه سويتر والنجمة جوكيتش جونش والنجمة دوغريستوس وبيرك هكمان) ،تم عرضه هذا المسلسل اسمعني في السابع من شهر يوليو للعام 2022 وتم بث على قناه ستار تي حيث يتم اصدار كل حلقه يوم الخميس الساعة الثانية ظهرا، تدور أحداث المسلسل اسمعني حول حادث مأساوي الذي عاشته الطالبة في مرحلة الثانوية التي صدمتها سيارة صديقتها ليلى عندما كانت ذاهبة إلى المدرسة، وبعد الحادث تصاب ليلى بشلل من وسطها الى الأسفل، وقد طارد كل الحي سيارة المتسببة في الحادث.

رابط مشاهدة مسلسل اسمعني حلقة 1

ولمشاهدة مسلسل اسمعني الحلقة الأولى يتوجب عليك عزيزي المشاهد ان تقوم بدخول الى الرابط التالي والذي من خلاله ستجد الحلقة مترجمة الى اللغة العربية، ويمكنك أيضا تحميل الحلقة بشكل فوري عبر الرابط المباشر وحينها سيقودك ذلك الى صفحه إعلانات قم بالخروج منها عزيزي المشاهد وارجع الى الصفحة الرئيسية ثم قم بتحميل المسلسل اسمعني بالجودة التي تريدها ويتوفر هناك العديد من الجدات منها 480 وجوده 360 240 ثم اختيار أي جودة يريدها وقم بتحميل المسلسل بشكل مباشر.

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