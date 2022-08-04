رابط مشاهدة مسلسل 100 وش بجودة عالية

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رابط لمشاهدة مسلسل 100 W بجودة عالية

يعتبر سلسلة من 100 عمل كوميدي ترفيهي حظي بشعبية كبيرة بعد عرضه الأول في موسم رمضان 2022، وما زال العمل يشهد نسبة كبيرة من المتابعين، خاصة من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مشاهدته لظروفهم الخاصة. ويبحثون عن إمكانية متابعتها بدقة عالية وبدون مواد دعائية ويمكنهم متابعتها مباشرة حسب هذه الخصائص.

السلسلة B 100 W ويكيبيديا

وهو عمل كوميدي منا، أنتجته مصر خلال عام 2022، وفيما يلي أبرز المعلومات عن مسلسل “100 وش”، وهي

تصنيف فئة الوصف 1 اسم العمل مقابل 100 ين 2 نوع العمل مسلسل 3 فئة كوميديا ​​اجتماعية ساخرة 4 بلد الإنتاج مصر 5 مدير أكمل أبو ذكرى 6 القصة والسيناريو والكتابة عمرو الدالي – احمد وائل 7 الأدوار الرئيسية موجود 8 مواسم موسم واحد 9 عدد الحلقات 30 حلقة 10 مدة الحلقة 30 دقيقة 11 شارة مهرجان المليونير 12 الشركة الراعية مجموعة العدل 13 المنتج جمال العدل 14 لغة عمل عربي – اللهجة المصرية 15 العرض الاول 23 مايو 2022

قصة مسلسل 100 Wush

تدور أحداث مسلسل “100 وش” ضمن قالب كوميدي اجتماعي يروي قصة سكر المحتال المحترف، ويلتقي بالصدفة عمر، وهو أيضًا محتال محترف، في محل مجوهرات. استولى الأخير على عملية النصب، ويكتشف حيلة عمر ويطلب منه المال، لكنه يرفض، لكنه يضطر للعمل معها بعد أن سرقت سيارته من قبلها لابتزازه وإجباره على ذلك.

السلسلة 100 والطاقم

يضم طاقم مسلسل 100 Wush قائمة بأهم أسماء فناني الكوميديا ​​في المشهد الفني المصري. تم تقسيم الأدوار الرئيسية بين عصر ياسين ونيللي كريم. أما طاقم العمل وشخصياته فهم كالآتي

آسر ياسين بدور عمر.

نيللي كريم بدور السكر.

اسلام ابراهيم الحمادة.

علا رشدي بدور ماجي.

زينب غريب بدور رضوى.

مصطفى درويش بدور فتحي.

شريف دسوقي في السابعة من عمره.

لؤي عمران بدور باسم الأمير.

دنيا ماهر بدور نجلاء.

حنان يوسف الأزهرية.

قام محمد عبد العظيم بدور عم سامح.

منة سماحة بدور نادية،

سلوى محمد علي بدور درية.

أسامة أبو العطا بدور سمير.

أمل حلمي ضيف شرف

سارة التونسي ضيفة شرف.

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